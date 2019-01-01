كول أوف ديوتي: مودرن وورفير | كيليني، "ذا وولف" ملاعب كرة القدم!

كيليني يتفوق على بيبي وكومباني ويضمن مكانًا في التشكيل المثالي لكول أوف ديوتي مودرن وورفير

اختار قراء جول نجم وقائد يوفنتوس "جيورجيو كيليني" كأقرب لاعب كرة قدم لشخصية لعبة كول أوف ديوتي: مودرن وورفير، ذا وولف، وذلك بعد أن تفوق على منافسيه كليبر بيبي وفانسون كومباني..

ومال المصوتون للتشابه الخلقي الكبير بين الشخصيتين، دون نسيان خصائص شخصياتهما، فكلاهما يتمتع بخبرة كبيرة، ورغم تقدمهما في السن، إلا أنهما مازالا خطرًا كبيرًا على خصومهما...

وحصل كيليني، الذي خاض منافسة شرسة مع بيبي، على 48% من مجموع الأصوات، فيما حل بيبي في المركز الثاني ب45%.

أما كومباني فقد حل في المركز الثالث بـ7% فقط من مجموع الأصوات.

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