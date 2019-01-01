كول أوف ديوتي: مودرن وورفير | راموس، "برايس" ملاعب كرة القدم!

راموس يتفوق على كل منافسيه ويضمن مكانه في التشكيل المثالي لكول أوف ديوتي: مودرن وورفير

اختار قراء جول نجم وقائد ريال مدريد والمنتخب الإسباني "سيرخيو راموس" كأقرب لاعب كرة قدم لشخصية لعبة كول أوف ديوتي: مودرن وورفير، كابتن برايس، وذلك بعد أن تفوق على منافسيه ميلان شكرينيار وجيرارد بيكيه..

ومال المصوتون للتشابه الكبير بين شخصيتي راموس وبرايس، فكلاهما لا يرحمان خصومها ويستعملان جميع الوسائل المطروحة أمامهم للقضاء عليهم، كما يتمتعان بروح مرحة خارج الملعب..

وحصل راموس على 54% من مجموع الأصوات، أي ما يقارب 3000 صوتًا، أما لاعب الإنتر ميلان شكرينيار فقد حل في المركز الثاني بنسبة 30%، فيما حل بيكيه في المركز الثالث والأخير بنسبة 15%.

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