كوليمور يتوقع الأفضل من ليفربول ويستشهد بفان دايك وهيندرسون

كوليمور ينتظر من يورجن كلوب شحن همم لاعبي ليفربول من أجل البريميرليج

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قال ستان كوليمور إنه ينتظر الأفضل من ليفربول الموسم المقبل قياسًا على قدرة يورجن كلوب على إخراج الأفضل من اللاعبين.

وكان كوليمور قد راهن قبل بداية الموسم الماضي على قدرة ليفربول على حسم أحد لقبي الدوري الإنجليزي الممتاز أو دوري أبطال أوروبا في نهاية الموسم.

وقبل أيام من انطلاق الموسم الجديد للبريميرليج، قال كوليمور إنه ينتظر ليفربول أفضل مما ظهر عليه في الموسم الماضي.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 5, 2019

وأضاف: "بالنظر إلى لاعبي ليفربول ككل تجد بصمة واضحة ليورجن كلوب جعلتهم يظهرون بأداء أفضل من المتوقع منهم، وهذا ما يدعو للتفاؤل"

وتابع: "فيرجيل فان دايك مثلًا أو هيندرسون أذهلوا الجميع في الموسم الماضي، جزء كبير من ذلك كان بفضل العمل الرائع الذي يقوم به كلوب"

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يذكر أن ليفربول قد أنهى موسمه الماضي بطلًا لدوري أبطال أوروبا، ووصيفًا للدوري الإنجليزي الممتاز خلف مانشستر سيتي.