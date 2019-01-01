كوليمور: روبين نيفيس خيار جيد لليفربول وكلوب

كوليمور يقترح تعاقد ليفربول مع نجم وولفر هامبتون روبين نيفيز نظرًا لملائمته لأسلوب كلوب

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال نجم ليفربول السابق ستان كوليمور إن روبين نيفيس متوسط ميدان وولفرهامبتون يعتبر خيارًا مثاليًا للريدز ومدربهم يورجن كلوب.

وكان روبين نيفيز قد ارتبط بمفاوضات مع كبار أندية أوروبا على رأسهم بايرن ميونيخ ويوفنتوس وباريس سان جيرمان.

ولكن وولفر هامبتون فضل الإبقاء على نجمه البرتغالي خلال الموسم المنصرم لكي يحصل على سعر مناسب من عملية بيعه.

وفي هذه الخصوص، قال ستان كوليمور إن روبين نيفيز سيكون خيارًا مميزًا لليفربول ولطريقة لعب المدرب يورجن كلوب.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٣ مايو ٢٠١٩

وأضاف: "لقد عانى ليفربول كثيرًا هذا الموسم من غياب صانع الألعاب، لقد كانت هناك منطقة فراغ بين وسط ملعب الفريق وهجومه"

وتابع: "لاعب كروبين نيفيز يستطيع اللعب كصانع ألعاب في منظومة لعب يورجن كلوب، في حال فكر فيه ليفربول سيكون خيارًا مميزًا"

صلاح ومبابي ونيمار وهازارد.. من الأقرب لخلافة رونالدو وميسي؟

يذكر أن روبين نيفيز كان قد قدم مع وولفرهامبتون أداء مميزًا سواء في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي أو في الدوري الإنجليزي الممتاز.