كوليبالي يواجه عقوبة الإيقاف لمباراتين ونابولي يتدخل لمنعها

أبرز المستجدات المتعلقة بواقعة طرد كوليبالي في مواجهة نابولي وكالياري

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

يأمل نابولي في أن يتدخل بنجاح من أجل تخفيف العقوبة المتوقعة في حق مدافعه الدولي السنغالي خاليدو كوليبالي والتي من المتوقع أن تكون إيقاف لمباراتين.

وحصل كوليبالي على البطاقة الحمراء خلال الدقائق الأخيرة من مواجهة نابولي أمام كالياري والتي خسرها أمراء الجنوب بهدف للا شيء.

وتوجه كوليبالي بكلمات مسيئة لحكم اللقاء مما جعله يشهر البطاقة الحمراء في وجهه مباشرة، والتي ستعرضه للإيقاف لمباراتين على الأقل حسب المصادر.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 27, 2019

وعلى ذلك، فإن نابولي يأمل في أن ينجح في تخفيف العقوبة المتوقعة في حق نجمه والتي تبدو غير قابلة للتخفيف حسب المؤشرات الأولية.

وفي حال تم تنفيذ العقوبة المتوقعة في حقه وهي الإيقاف لمباراتين فإنه سيغيب عن أمراء الجنوب في المباراة المقبلة أمام بريشيا والتي تليها أمام تورينو.

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يذكر أن نابولي قد خسر مباراته الثانية هذا الموسم بخسارته الأخيرة أمام كالياري، حيث تكبد الأولى أمام يوفنتوس في الجولة الثانية بأربعة أهداف لثلاثة في مباراة تصدر كوليبالي عناوينها أيضًا بسبب تسجيله هدفًا ذاتيًا في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة.