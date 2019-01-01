كوليبالي: لا نخشى تونس أو مدغشقر وأطالب الجماهير بالدعم

أبرز ما قاله خاليدو كوليبالي عقب فوز السنغال على بنين وتأهلها إلى نصف نهائي كأس أمم أفريقيا

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قال خاليدو كوليبالي مدافع المنتخب السنغالي إنه سعيد وفخور بالعبور إلى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.

وكانت السنغال قد حققت فوزًا صعبًا على حساب منتخب بنين بهدف مقابل لا شيء في مواجهة الدور ربع النهائي.

وعقب المباراة أعرب كوليبالي عن سعادته بالتأهل مؤكدًا أن الرحلة كانت صعبة أمام منتخب نجح في إقصاء المنتخب المغربي أحد أقوى المرشحين للبطولة.

وأضاف: "منتخب بنين لعب أمامنا بقوة وكان منظمًا بشكل كبير، لقد قدم أوراق اعتماده بإقصائه للمغرب وأثبت أنه لم يأتِ إلا للفوز"

وتابع: "الآن أنجزنا مهمة الدور ربع النهائي، سننتظر الفائز غدًا من تونس ومدغشقر، لا يوجد خصم مفضل بينهما، المنتخبان لديهما الكثير من الدوافع"

وحول رسالته لجماهير السنغال قال: "رسالتي الوحيدة لهم أن يواصلوا الدعم حتى نستطيع المضي قدمًا، يجب أن يظلوا بجوارنا كما كانوا منذ أول يوم"

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يذكر أن منتخب الجزائر لم يستقبل سوى هدفًا واحدأ في مشاركته في أمم أفريقيا أمام منتخب الجزائر في المواجهة التي أقيمت بينهما في دور المجموعات.