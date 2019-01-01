كوليبالي عن إيقافه: تلقيت دعمًا غير مسبوق

كاليدو كوليبالي مدافع فريق نابولي يؤكد على تلقيه الكثير من الدعم بعد إيقاف عن خوض لقاءين مع البارتينوبي بعد الهتافات العنصرية عليه في مواجهة إنتر.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب اللاعب السنغالي كاليدو كوليبالي مدافع فريق نابولي عن سعادته بما مر به خلال الأسابيع الأخيرة من دعم كبير بعد إيقافه أمام إنتر.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب وأكد خلالها أنه تلقى الكثير من الدعم من قبل عائلته وأصدقائه في الأيام القليلة الماضية.

وقال اللاعب: "أعتقد ان الإيقاف كان له الكثير من الجوانب الإيجابية بالنسبة لي، أهمها هو وقوف عائلتي لجواري بشكل كبير، بالطبع هذا أمر متوقع منهم ولكنني سعدت به".

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وأضاف: "عائلتي هي الشيء الأهم بالنسبة لي في حياتي وفي العالم كله، وكان من العظيم بالنسبة لي أن أعلم أنهم بجواري في أزمتي".

وأكمل: "لدي أيضًا أصدقائي، لقد تلقيت العديد من الرسائل منهم ومن أشخاص لا أعرفهم شخصيًا وفي مواقع التواصل الاجتماعي وعلى هاتفي، لقد نلت الكثير من الدعم خلال الأسابيع الأخيرة".

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واختت: "كان هناك امورًا سلبية تعرضت له لكن في النهاية أنا سعيد بكل تلك الرسائل الداعمة، لقد كانت الإيجابية هي الغالبة على ذلك الأمر".