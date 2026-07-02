كولومبيا ضد غانا: نظرة مسبقة على كأس العالم 2026: كل ما تحتاج إلى معرفته

كولومبيا ضد غانا: تفاصيل المباراة

ستنطلق مباراة كولومبيا ضد غانا في 4 يوليو 2026 الساعة 01:30 بتوقيت غرينتش و20:30 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (3 يوليو).

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العملاق الجنوب أمريكي يواجه الفريق الأفريقي المفاجأة التاريخية في كانساس سيتي

تشهد المرحلة الأخيرة من دور الـ32 مواجهة قارية منتظرة بشدة في استاد كانساس سيتي. يقود نيستور لورينزو منتخب كولومبيا الذي يتسم بالمرونة والثقة، والذي يدخل مرحلة خروج المغلوب بزخم كبير، مصممًا على ترجمة تفوقه الفني إلى مسيرة طويلة في البطولة.

ويواجهون منتخب غانا الصامد الذي حقق إنجازاً تاريخياً بمجرد تجاوزه مرحلة المجموعات للمرة الأولى في العصر الحديث. وبينما تدخل كولومبيا المباراة باعتبارها المرشحة الواضحة للفوز، فإن الطبيعة غير المتوقعة لبطولات كرة القدم التي تعتمد على نظام خروج المغلوب تعني أن «النجوم السوداء» ستسعى إلى تنفيذ خطة دفاعية مثالية وإحداث مفاجأة هائلة.

كيف وصل «لوس كافيتيروس» و«النجوم السوداء» إلى هذه المرحلة

حققت كولومبيا مسيرة استثنائية في مرحلة المجموعات لتحتل صدارة المجموعة K برصيد سبع نقاط. أظهر رجال لورينزو نضجاً تكتيكياً مبهراً، حيث حققوا انتصارات ساحقة على أوزبكستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية قبل أن يتعادلوا مع القوة الكبرى البرتغال في مباراة فنية للغاية انتهت بنتيجة 0-0. وبما أنهم لم يستقبلوا سوى هدف واحد فقط في مبارياتهم الثلاث بالمجموعة، فقد أثبتت هذه الفرقة من أمريكا الجنوبية أن صلابة دفاعها تضاهي براعتها الهجومية المرعبة.

أما غانا، فقد اجتازت مساراً صعباً في المجموعة L لتتأهل كواحدة من أفضل الفرق التي احتلت المركز الثالث في البطولة، بعد أن حصدت أربع نقاط. وأظهرت غانا صلابة هائلة لتضمن تعادلاً صعباً أمام إنجلترا، إحدى الدولتين المضيفتين للبطولة، وسحقت بنما في فوز حاسم بنتيجة 1-0، متعافيةً بشكل جيد من النكسة التي تعرضت لها سابقاً أمام كرواتيا.

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لا إصابات في صفوف الفريق ووجود نجوم مخضرمين لتثبيت البنية

يستفيد الإعداد التكتيكي لهذه المباراة في مرحلة خروج المغلوب من استقرار تشكيلة الفريقين نسبياً. لم تبلغ كولومبيا عن أي إصابات جديدة أو حالات إيقاف. تخلص المهاجم لويس سواريز من الشكوك الطفيفة حول لياقته البدنية التي اقتصرت مشاركته على دخول كبديل أمام البرتغال، وأصبح جاهزاً تماماً للعودة إلى التشكيلة الأساسية. سيعتمد لورينزو بشكل كبير على الرؤية الخالدة للقائد جيمس رودريغيز (34 عاماً) لفتح مسارات التمرير.

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نجح الطاقم الطبي لغانا في التغلب على مخاوف بشأن إصابة لاعب وسط مانشستر سيتي أنطوان سيمينيو، الذي من المتوقع أن يبدأ المباراة بعد تجاوزه مشكلة في الكاحل. ستعتمد «النجوم السوداء» بشكل كبير على الخبرة الدولية الواسعة لقائد خط الوسط توماس بارتي والمهاجم المخضرم جوردان أيو لتثبيت العمود الفقري المركزي للفريق في مواجهة الضغط الكولومبي.

التكثيف الهجومي على الجناح الأيمن مقابل الكتل الدفاعية المنضبطة في الوسط ستحدد مسار المباراة

ستتركز المعركة التكتيكية الرئيسية على كيفية تعامل غانا مع التناوب السريع لكولومبيا على الأجنحة. تحب كولومبيا بناء ضغط هجومي مكثف على الجانب الأيمن، حيث يتواصل الظهير الهجومي دانييل مونيوز، الذي سجل هدفين بالفعل في البطولة، بشكل إبداعي مع اللاعبين المتقدمين على الأجنحة لتمديد الكتلة الدفاعية للخصم.

سيعتمد مخطط غانا بشكل كبير على كتلة وسطية منظمة ومواجهة التناوب الفني لكولومبيا في قلب الملعب. وستحدد المواجهة الحاسمة بين ريتشارد ريوس وتوماس بارتي في وسط الملعب وتيرة المباراة. وإذا تمكن بارتي من تعطيل توزيع الكرات إلى الأمام من قبل ريوس، فستتمكن غانا من الحد من التمريرات التي تصل إلى الجناح الخطير لويس دياز.

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التشكيلات الثابتة تواجه الاختبار النهائي

يجب على كولومبيا أن تتحلى بصبر لا يصدق عند استكشاف خطوط دفاع غانا، وتجنب إرسال أعداد كبيرة من اللاعبين إلى الأمام للحماية من الهجمات المرتدة السريعة العمودية.

تواجه غانا الاختبار الدفاعي الأقصى المتمثل في الحفاظ على شباكها نظيفة أمام خط هجوم متعدد الأبعاد. يعتمد النجاح كليًّا على حفاظ خط دفاعها على تواصل مثالي للتعامل مع التداخلات الهجومية لمونيوز والحركات المتنقلة لرودريغيز.

التشكيلة المتوقعة لكولومبيا أمام غانا

فارغاس؛ مونوز، لوكومي، سانشيز، موجيكا؛ بويرتا، ليرما، أرياس؛ رودريغيز، سواريز، دياز

التشكيلة المتوقعة لغانا في مواجهة الولايات المتحدة

أساري؛ سينايا، أدجيتي، لوكاسين، مينساه؛ سليمانا، بارتي، أووسو، سيبو، سيمينيو؛ أيو

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تشكيلة كولومبيا المكونة من 26 لاعبًا

حراس المرمى: كاميلو فارغاس، ألفارو مونتيرو، ديفيد أوسبينا

المدافعون: دافينسون سانشيز، جون لوكومي، ييري مينا، ويلر ديتا، دانيال مونوز، سانتياغو أرياس، يوهان موجيكا، ديفر ماتشادو

لاعبو الوسط: ريتشارد ريوس، جيفرسون ليرما، كيفن كاستانو، خوان كاميلو بورتيلا، غوستافو بويرتا، جون أرياس، خورخي كاراسكال، خوان فرناندو كوينتيرو، جيمس رودريغيز، جامينتون كامباز

المهاجمون: خوان كاميلو هيرنانديز، لويس دياز، لويس سواريز، كارلوس أندريس غوميز، جون كوردوبا

تشكيلة غانا المكونة من 26 لاعبًا

حراس المرمى: بنجامين أساري، لورانس أتي-زيغي، جوزيف أنانغ

المدافعون: بابا عبد الرحمن، جيديون مينساه، مارفن سينايا، أليدو سيدو، عبد المومين، جيروم أوبوكو، جوناس أدجيتي، كوجو أوبونغ بيبراه، إليشا أووسو، ديريك لوكاسن

لاعبو الوسط: توماس بارتي، كواسي سيبو، أوغستين بواكي، كاليب ييرينكي، عبد الفتاح إيساهاكو

المهاجمون: كامالدين سليمانا، كريستوفر بونسو باه، إرنست نواما، أنطوان سيمينيو، براندون توماس-أسانتي، برينس كوابينا أدو، إيناكي ويليامز، جوردان أيو

أخبار الفريق والتشكيلة

يدير منتخب كولومبيا المدرب نيستور لورينزو، على الرغم من عدم توفر أي معلومات مؤكدة بشأن الإصابات أو الإيقافات قبل هذه المباراة. ولم يتم الإعلان عن أي تشكيلة محتملة في هذه المرحلة. سيتم إضافة التحديثات مع اقتراب موعد انطلاق المباراة.

كما لا توجد أي أخبار مؤكدة عن إصابات أو إيقافات في صفوف غانا التي يدربها كارلوس كويروز في الوقت الحالي. ولم يتم الإعلان عن التشكيلة المتوقعة. ومن المتوقع صدور المزيد من المستجدات بشأن تشكيلة الفريق مع اقتراب موعد المباراة.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

المستوى الحالي

تدخل كولومبيا هذه المباراة وهي في حالة جيدة، حيث حققت فوزًا، فوزًا، فوزًا، تعادلًا، وفوزًا في آخر خمس مباريات لها. وكانت آخر مباراة لها هي التعادل 0-0 مع البرتغال في 27 يونيو، وهي النتيجة التي ضمنت لها صدارة المجموعة K. وقبل ذلك، فازت على جمهورية الكونغو الديمقراطية 1-0 وهزمت أوزبكستان 3-1 في مباراتها الافتتاحية في دور المجموعات بكأس العالم. كما فازت كولومبيا في كلتا المباراتين الوديتين قبل البطولة، حيث تغلبت على الأردن 2-0 وكوستاريكا 3-1. وخلال تلك المباريات الخمس، سجلت كولومبيا ستة أهداف ولم تستقبل أي هدف.

أما نتائج غانا في آخر خمس مباريات فهي فوز - تعادل - خسارة - تعادل - خسارة. وانتهت آخر مباراة لها بهزيمة 2-1 أمام كرواتيا في 27 يونيو، مما أنهى سلسلة عدم الهزيمة التي حققتها في البطولة. وقبل ذلك، تعادلت غانا مع إنجلترا 0-0 وافتتحت مشوارها في كأس العالم بفوز 1-0 على بنما. وفي المباريات الودية، تعادلت غانا 1-1 مع ويلز وخسرت 2-0 أمام المكسيك. وسجلت غانا ثلاثة أهداف واستقبلت أربعة أهداف خلال تلك المباريات الخمس.

سجل المواجهات المباشرة

لا تتوفر بيانات عن المواجهات المباشرة بين كولومبيا وغانا في آخر خمس مباريات بينهما. وتمثل هذه المباراة مواجهة نادرة بين القارتين في إحدى البطولات الكبرى.

الترتيب

احتلت كولومبيا المركز الأول في المجموعة K. وتأهلت غانا من المجموعة L في المركز الثالث.