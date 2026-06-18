كولومبيا ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية: نظرة مسبقة على كأس العالم 2026: كل ما تحتاج إلى معرفته

ستنطلق مباراة كولومبيا ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية في 24 يونيو 2026 الساعة 02:00 بتوقيت غرينتش و22:00 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (في 23 يونيو 2026).

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كولومبيا ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية: خلفية المباراة

تحمل المواجهة المرتقبة في خاليسكو أهمية كبيرة، حيث تسعى كلتا الدولتين في المجموعة K إلى الاستفادة من أدائهما المتباين، لكن الناجح، في الجولة الافتتاحية. في أعقاب نتائج الجولة الأولى التي أحدثت تغييرات جذرية في ديناميكيات المجموعات في مرحلة مبكرة - حيث أكدت كولومبيا هيمنتها بفوزها الساحق 3-1 على أوزبكستان، المشاركة لأول مرة في كأس العالم، في مكسيكو سيتي، بينما عادت جمهورية الكونغو الديمقراطية بشكل بطولي لتحقق تعادلاً تاريخياً 1-1 أمام البرتغال، أحد عمالقة أوروبا، في هيوستن - تقلص هامش الخطأ في ملعب غوادالاخارا (إستاديو أكرون) بشكل كبير. يتوجه كلا الفريقين إلى زابوبان مدركين أن القدرة على التكيف التكتيكي والتعافي البدني السريع بعد تلك المباريات الافتتاحية المكثفة ستحددان بشكل كامل مسار طموحاتهما في دور خروج المغلوب.

يجب على مدرب كولومبيا نستور لورينزو أن يضمن حفاظ فريقه على التركيز الدفاعي بعد مباراة عالية الحماس تبادل فيها الفريق السيطرة من حين لآخر مع منتخب آسيا الوسطى المشارك لأول مرة. سيعتمد لورينزو على نقاطه الهجومية الديناميكية - التي يقودها الإبداع البارع لجيمس رودريغيز والسرعة المرعبة في الانتقالات الهجومية للويس دياز - لفرض الإيقاع والسيطرة على المناطق الوسطى واختراق خط دفاع أفريقي شديد الصمود. وفي الجهة المقابلة، يقف منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية الذي يتمتع ببنية تنظيمية متينة وروح قتالية عالية بقيادة سيباستيان ديسابر. وبفضل تشكيلة تزخر باللاعبين ذوي القدرات البدنية الفائقة، يمتلك «الفهود» خطة دفاعية صلبة وقدرة قاتلة على الهجوم المرتد، والتي نجحت في إحباط فريق كريستيانو رونالدو في الجولة الأولى.

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كيف كان أداء الفريقين في الجولة الأولى؟

كولومبيا 3-1 أوزبكستان

أظهر فريق نستور لورينزو تفوقه في البطولات على ملعب أزتيكا، متغلبًا على رد الفعل القوي في الشوط الثاني من أوزبكستان، التي تشارك في كأس العالم لأول مرة، ليحقق فوزًا ساحقًا بنتيجة 3-1. سيطر «الكافيتيروس» على وتيرة المباراة في البداية، وكسروا دفاع أوزبكستان المنخفض في الدقيقة 40 عندما توقيت الظهير الأيمن دانييل مونيوز انطلاقته بشكل مثالي ليسدد كرة طائرة بلمسة واحدة متجاوزًا حارس المرمى أوتكير يوسوبوف بعد تمريرة دقيقة من جيفرسون ليرما.

لم تستسلم أوزبكستان بعد الاستراحة، بل هزت أركان المباراة مؤقتاً في الدقيقة 60 عندما كان أبوسبيك فايزولايف أسرع في الاستجابة لتسجيل هدف بالرأس من كرة مرتدة. ومع ذلك، سرعان ما أعادت نجوم كولومبيا تأكيد تفوقها بعد خمس دقائق فقط؛ حيث انقض لويس دياز على هجمة مرتدة وسدد كرة أرضية قوية في الزاوية لاستعادة التقدم. ثم حسم جامينتون كامباز، الذي دخل بديلاً في الشوط الثاني، النقاط الثلاث في الدقائق الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع بضربة رأس رائعة، ليثبت بذلك صدارة كولومبيا للمجموعة K.

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البرتغال 1-1 جمهورية الكونغو الديمقراطية

قدم رجال سيباستيان ديسابر درساً في المرونة التنظيمية على ملعب هيوستن، حيث عادوا بشكل بطولي من تأخر مبكر ليحققوا تعادلاً تاريخياً 1-1 أمام البرتغال، أحد عمالقة أوروبا. واجهت "الفهود" أزمة تكتيكية فورية عندما سجل جواو نيفيس هدف التقدم للبرتغال في الدقائق الست الأولى من المباراة.

وبدلاً من الانهيار، بذلت جمهورية الكونغو الديمقراطية جهداً كبيراً تحت حرارة تكساس، مستفيدة من خط دفاعها المتماسك وحضورها البدني القوي لتنجح في إبعاد كريستيانو رونالدو ورفاقه عن مرماها. وقد أثمرت مثابرتهم المنضبطة عن نتائج هائلة في الدقائق الإضافية من الشوط الأول؛ حيث اخترق يوان ويسا خط الدفاع البرتغالي ليسجل هدف التعادل الدقيق. وتجاوز فريق ديسابري شوطاً ثانياً مكثفاً بتنظيم لا تشوبه شائبة ليحصد نقطة مستحقة تماماً، مما وفر نموذجاً نفسياً قوياً قبل مباراتهم في غوادالاخارا.

ما هي التعديلات التكتيكية التي يجب على المدربين إجراؤها؟

كولومبيا (نيستور لورينزو): سلامة خط الوسط الدفاعي وإدارة الضغط المرتد

لا يحتاج نيستور لورينزو إلى التخلي عن الخطة الهجومية الشجاعة وسريعة الوتيرة التي سمحت لـ«الكافيتيروس» بالتغلب على أوزبكستان 3-1 خلال مباراتهم الافتتاحية في المجموعة. أثبتت الحركة العمودية، والتناوب الحاد على الأجنحة، والتميز في المراحل الانتقالية بقيادة لويس دياز أن كولومبيا تمتلك القوة الهجومية اللازمة لخلق فرص حقيقية على الساحة العالمية.

ومع ذلك، يجب على لورينزو معالجة حالات فقدان التركيز الدفاعي التي أدت أحيانًا إلى فقدان فريقه للانضباط الهيكلي التام، مما سمح للمنتخب المشارك لأول مرة بتسجيل هدف في الشوط الثاني. في المباراة الافتتاحية، واجه تشكيل كولومبيا القياسي 4-2-3-1 صعوبة أحيانًا في إدارة التغطية الدفاعية عندما كان الظهيران مثل دانييل مونيوز يتقدمان عميقًا إلى الثلث الأخير. وفي مواجهة منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية الذي يعتمد على نمط بدني مهيب، فإن فقدان الكرة بسهولة أثناء التمرير سيكون أمرًا قاتلًا.يجب أن يركز تعديل لورينزو الأساسي على محور خط الوسط الدفاعي - وبالتحديد المطالبة بوعي موقعي صارم من جيفرسون ليرما لإغلاق المساحات النصفية المركزية ومنع مهاجمي الهجمات المرتدة المباشرة للفريق الأفريقي من عزل قلب دفاعه.

جمهورية الكونغو الديمقراطية (سيباستيان ديسابر): سرعة انتقالية متحكم بها وتفوق عددي هجومي على الأجنحة

لا يحتاج سيباستيان ديسابر إلى تفكيك النموذج التكتيكي العملي الذي سمح لفريقه بتحمل الضغط الشديد بشكل بطولي وإحباط منتخب البرتغال الأوروبي القوي في التعادل 1-1. لا يزال الإطار الدفاعي المكون من خمسة لاعبين رصيداً موثوقاً وعنيداً لـ«الفهود»، لكن الجولة الثانية تتطلب إعادة ضبط هجومية دقيقة في كيفية سيطرة الفريق على الكرة وتقدمها.

في مواجهة خط الدفاع المتقدم والعدواني لكولومبيا، فإن البقاء في وضع أفقي تمامًا أو تدوير الكرة ببطء شديد في الثلث الأوسط سيؤدي إلى إرهاق لا يمكن تحمله ومسارات هجومية يمكن توقعها. يجب أن يركز التعديل التكتيكي الذي سيقوم به ديسابر على «غرفة المحركات» في فريقه، حيث عليه أن يوجه ثلاثي خط الوسط لديه إلى نقل الكرة إلى الأمام بسرعة رأسية أكبر بكثير عند استعادة الكرة. وعندما تتقدم جمهورية الكونغو الديمقراطية، يجب عليها استغلال الممرات الجانبية التي يتركها الظهيران الكولومبيان المتقدمان بشكل هجومي. وسيكون الاستفادة من التداخلات المباشرة والانفجارية للظهيرين الجناحين الديناميكيين لتمديد خط دفاع كولومبيا أمراً حاسماً في تفكيك تشكيلهم الدفاعي. ويعد هذا التوسع الجانبي أمراً بالغ الأهمية لتحرير المساحات الصغيرة ذات القيمة العالية ليستغلها المهاجم يوان ويسا، مما يمنع الهجوم من أن يُخنق تماماً في الزحام المركزي.

ما هي آخر أخبار الفريق قبل الجولة الثانية؟

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أخبار منتخب كولومبيا

يتمثل التحدي الرئيسي الذي يواجهه نيستور لورينزو قبل التوجه إلى غوادالاخارا في تعزيز التركيز الدفاعي لفريقه مع إدارة العبء البدني لنجومه البارزين. ولحسن حظ «الكافيتيروس»، خرجوا من فوزهم المثير 3-1 على أوزبكستان دون أي مخاوف جديدة من الإصابات أو الإيقافات، مما يتيح للورينزو تشكيلة كاملة للاختيار من بينها.

ستعتمد كولومبيا على تشكيلتها المرنة 4-2-3-1. وسيحتفظ الحارس كاميلو فارغاس بمكانه بين القائمين، متطلعاً إلى حماية أفضل بكثير من خط دفاعه. وسيواصل المدافعان دافينسون سانشيز وجون لوكومي شراكتهما في قلب الدفاع لسد الثغرات الدفاعية التي ظهرت في مكسيكو سيتي، ويحيط بهما الظهير الأيسر يوهان موجيكا والظهير الأيمن دانييل مونيوز، الذي حجز مكانه في التشكيلة الأساسية بعد تسجيله هدفاً مذهلاً بضربة طائرة في المباراة الافتتاحية. وفي قلب الملعب، سيتولى جيفرسون ليرما قيادة خط الوسط إلى جانب غوستافو بويرتا لضمان الاستقرار في المراحل الانتقالية.

ويظل محور التهديد الهجومي الكولومبي بلا منازع هو خط الإبداع المتميز. ويستعد «المايسترو» خايميس رودريغيز لتوجيه اللعب من مركز رقم 10، ويحيط به كل منلويس دياز على الجناح الأيسر وجون أرياس على الجناح الأيمن، اللذان يتميزان بسرعة انتقالية مرعبة. في المقدمة، سيقود لويس سواريز خط الهجوم بثقة، على الرغم من أن جامينتون كامباز، الذي سجل هدفاً في الشوط الثاني، والمهاجم جون دوران على أهبة الاستعداد لتقديم طاقة جديدة من على مقاعد البدلاء.

أخبار منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية

يواجه سيباستيان ديسابر معضلة أكثر تعقيدًا تتعلق باختيار التشكيلة واستعادة اللياقة البدنية، بينما يستعد بفريقه لمواجهة حاسمة يهدف فيها إلى العودة بقوة أمام متصدر المجموعة. وأهم ما يشغل «الفهود» هو التعامل مع الأثر البدني الهائل الناجم عن تعادلهم البطولي 1-1 أمام البرتغال، والذي تطلب بذل جهد دفاعي مرهق وعالي الكثافة تحت حرارة تكساس الشديدة.

سيتمحور الأساس الهيكلي الأساسي لمنتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية حول نظام 5-3-2 يتسم بانضباط شديد. على الصعيد الدفاعي، سيشكل المدافع المركزي أكسل توانزيبي دعامة خط الدفاع المركزي إلى جانب سيكو كابوادي والقائد تشانسل مبيمبا — الذي يتعين عليه اللعب بضبط النفس والانضباط بعد حصوله على بطاقة صفراء في الجولة الأولى. وسيتعين على الظهير الأيسر آرثر ماسواكو، الذي قدم تمريرة حاسمة رائعة لهدف التعادل، والظهير الأيمن آرون وان-بيساكا، تحقيق توازن دقيق في مهامهما على الأجنحة لضمان ألا يستغل الجناحان السريعان لكولومبيا ثغراتهما في المراحل الانتقالية، بينما يسعى الحارس ليونيل مباسي إلى الحصول على تغطية دفاعية صلبة أمامه.

وسيبقى تشكيل خط الوسط على حاله لمواجهة الضغط المرتد العالي من جانب كولومبيا. وسيُكلف ثلاثي خط الوسط المكون من صامويل موتوسامي وإيدو كايمبي ونغالاييل موكاو بمهمة تسريع وتيرة الاستحواذ وحماية الخماسي الخلفي. أما في المقدمة، فسيخوض خط الهجوم مباراة مكثفة؛ حيث سيقود يوان ويسا، هداف الجولة الأولى، الهجوم عبر الممرات المركزية إلى جانب النجم المخضرم سيدريك باكامبو، ليوفروا الشرارة الانتقالية الضرورية في الثلث الأخير من الملعب لمعاقبة كولومبيا في الهجمات المرتدة.

المواجهات الرئيسية بين كولومبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية

يوان ويسا ضد دافينسون سانشيز

بعد أن سجل هدف التعادل التاريخي لجمهورية الكونغو الديمقراطية بلمسة نهائية رائعة وهادئة في الجولة الأولى، يظل يوان ويسا النقطة المحورية المليئة بالطاقة والثقة في خط هجوم سيباستيان ديسابر. لقد لعب ويسا دورًا سلسًا في المقدمة لقيادة هجوم «الفهود» ضد البرتغال. وسيكون دور ويسا بالغ الأهمية في اختراق التشكيل الدفاعي الكولومبي الذي يتمتع بخبرة فنية عالية؛ حيث يجب عليه استخدام سرعته الرأسية المتفجرة ومعدل عمله الدؤوب لإجهاد قلب دفاع الخصم، وإبعاد المراقبين عن مواقعهم، وفتح مسارات حاسمة في الثلث الأخير من الملعب ليستغلها شريكه في الهجوم سيدريك باكامبو.

وقد كُلف بمهمة إيقافه المدافع الوسطي دافينسون سانشيز، الذي يُعد الدعامة الدفاعية بلا منازع لخط دفاع نستور لورينزو. قاد سانشيز الكتلة الدفاعية المركزية خلال المباراة الافتتاحية لكولومبيا ضد أوزبكستان. ورغم أن البنية الدفاعية لكولومبيا صمدت بشكل ملحوظ لتضمن فوزًا بنتيجة 3-1، إلا أنها تعرضت أحيانًا لضغوط انتقالية مباشرة في أواخر المباراة. يجب على سانشيز الحفاظ على تركيز تام وتواصل لا تشوبه شائبة في المناطق المركزية، مع ضمان استغلال تمركزه المتميز لتحييد انطلاقات ويسا الحادة في الوسط ومنع جمهورية الكونغو الديمقراطية من اكتساب زخم انتقالي مبكر.

جيمس رودريغيز ضد صامويل موتوسامي

يُعتبر القائد جيمس رودريغيز القلب النابض والمحرك الإبداعي العالمي المستوى للمنتخب الكولومبي، وتقع على عاتقه مهمة تحديد إيقاع الاستحواذ وفتح خطوط دفاع الخصم لصالح «الكافيتيروس». لعب جيمس في قلب خط الوسط الهجومي ضد أوزبكستان، ساعياً إلى تجاوز الضغط الشديد وإطلاق شرارة الإبداع في الوسط. أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية، سيكون هدفه الأساسي هو إيجاد المساحات بين الخطوط، وتوزيع الكرة بسرعة عمودية عالية، وتمرير الكرات إلى الجناحين لويس دياز وجون أرياس اللذين يتميزان بانطلاقاتهما القوية على الأجنحة. وإذا أتيح لخاميس الوقت والمساحة الكافية للاستدارة ومواجهة خط الدفاع، فإن رؤيته الاستراتيجية الفائقة ستؤدي بسهولة إلى زعزعة توازن الكتلة الدفاعية لجمهورية الكونغو الديمقراطية.

ويسعى لاعب خط الوسط البارز في منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية، صامويل موتوسامي، إلى تعطيل هذا الإيقاع الإبداعي السلس. فقد شكّل موتوسامي دعامة خط الوسط في الجولة الأولى، حيث وفر حماية تكتيكية حيوية خلال المباراة التي انتهت بالتعادل الصعب 1-1 مع البرتغال. ومع ذلك، سيخضع عمله الدفاعي بعيدًا عن الكرة لاختبار صعب للغاية في ملعب غوادالاخارا. يجب على موتوسامي أن يدير تمركزه بشكل هجومي لإغلاق المساحات في الوسط، والضغط على نقاط انطلاق جيمس في بناء الهجمات من العمق، وحماية خط دفاعه الخلفي المكون من خمسة لاعبين لضمان ألا تهيمن كولومبيا تمامًا على الثلث الأوسط وتجبر جمهورية الكونغو الديمقراطية على الانكفاء في دفاع لا يمكن تحمله.

كيف تبدو الاحتمالات في المجموعة K؟

بعد الجولة الافتتاحية من المباريات، تبلورت فارق واضح وفوري في المجموعة K. تحتل كولومبيا الصدارة برصيد ثلاث نقاط وفارق أهداف +2 بعد أن هزمت أوزبكستان، المشاركة لأول مرة في كأس العالم، بنتيجة 3-1 بفضل أدائها الدقيق. وتليها جمهورية الكونغو الديمقراطية والبرتغال عن قرب، متعادلتين في المركز الثاني برصيد نقطة واحدة لكل منهما وفارق أهداف صفر بعد تعادلهما الصعب 1-1 في هيوستن.

وبذلك تظل أوزبكستان في قاع الترتيب بدون أي نقاط. وتُعد مباراة الجولة الثانية التي ستُقام على ملعب غوادالاخارا نقطة تحول حاسمة من الناحية الحسابية لكل من كولومبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث يتنافسان لتحديد سيناريوهات تأهلهما قبل الدخول في الجولة الأخيرة من المباريات.

إذا فازت كولومبيا

فإن الفوز الثاني على التوالي لفريق نستور لورينزو سيرفع رصيد «الكافيتيروس» إلى ست نقاط، مما يضعهم على أعتاب التأهل التلقائي إلى دور الـ32. واعتمادًا على النتيجة المتزامنة لمباراة البرتغال وأوزبكستان في غوادالاخارا، قد يضمن الفوز لكولومبيا رسميًا احتلال أحد المركزين الأولين قبل جولة واحدة من نهاية الدور الأول. والأهم من ذلك، أنه سيمنحهم هامش أمان نفسي وحسابي لا يقدر بثمن قبل خوض الجولة الأخيرة الحاسمة ضد البرتغال، بينما سيبقي جمهورية الكونغو الديمقراطية عند نقطة واحدة ويجبر «الفهود» على الفوز في المباراة الأخيرة من دور المجموعات ضد أوزبكستان.

إذا فازت جمهورية الكونغو الديمقراطية

إذا تمكن رجال سيباستيان ديسابر من حصد النقاط الثلاث، فسوف يقلب ذلك ترتيب المجموعة رأساً على عقب تماماً ويضع الدولة الأفريقية في الصدارة للتأهل إلى دور خروج المغلوب. وإذا ارتفع رصيد جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى أربع نقاط، فسيتمكن الفريق من تجاوز كولومبيا في الترتيب، مما يمنحه السيطرة الكاملة على مصيره قبل المواجهة الحاسمة في الجولة الأخيرة مع أوزبكستان. وعلى العكس من ذلك، فإن هذا السيناريو سيجمد رصيد كولومبيا عند ثلاث نقاط، مما يوقف زخمها المبكر ويدفعها إلى مواجهة أخيرة في المجموعة تحت ضغط شديد أمام البرتغال القوية، حيث يصبح تحقيق نتيجة إيجابية أمراً لا مفر منه.

سيناريو التعادل

وإذا حصلت جمهورية الكونغو الديمقراطية على نقطة أخرى من التعادل، فستظل غير مهزومة برصيد نقطتين، بينما تظل كولومبيا في صدارة الترتيب برصيد أربع نقاط قبل الجولة الثالثة. ورغم أن التعادل يمنع الخطر المباشر ويبقي كلا البلدين في صدارة المنافسة على التأهل، إلا أنه يضيق بشكل كبير هوامش التأهل في المجموعة. في هذه الحالة، ستخوض كولومبيا مباراتها الأخيرة وهي تعلم أن حصولها على نقطة واحدة أمام البرتغال يضمن لها التأهل التلقائي، بينما ستواجه جمهورية الكونغو الديمقراطية سيناريو «الفوز الضروري» أمام أوزبكستان لتجنب الوقوع ضحية لقواعد الفصل المعقدة الخاصة بالمركز الثالث.

أخبار الفرق وقوائم اللاعبين

يقود منتخب كولومبيا المدرب نيستور لورينزو، على الرغم من عدم توفر أي معلومات مؤكدة حاليًا بشأن الإصابات أو حالات الإيقاف في هذه المباراة. ولم يتم الإعلان عن أي تشكيلة محتملة للفريق الأساسي. وسيتم إضافة المستجدات مع اقتراب موعد انطلاق المباراة.

كما لم يؤكد سيباستيان ديسابر، مدرب جمهورية الكونغو الديمقراطية، بعد أي أخبار تتعلق بتشكيلة فريقه لهذه المباراة. لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات أو حالات إيقاف، ولا تتوفر أي تشكيلة متوقعة في هذه المرحلة. ومن المتوقع تأكيد المزيد من التفاصيل في الأيام التي تسبق المباراة.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

الأداء الأخير

فازت كولومبيا بثلاث مباريات من أصل آخر خمس مباريات خاضتها، ولم تسجل أي تعادل وخسرت مرتين. وكانت آخر مباراة لها هي الفوز 2-0 على الأردن في 7 يونيو، كما فازت على كوستاريكا 3-1 في وقت سابق من شهر يونيو. وجاءت هزيمتاها أمام فرنسا، التي تغلبت عليها 3-1 في مارس، وكرواتيا، التي تفوقت عليها 2-1. وخلال تلك المباريات الخمس، سجلت كولومبيا 10 أهداف واستقبلت 7 أهداف. وتشير الانتصارات المتتالية في يونيو إلى أن الفريق يستعيد مستواه في الوقت المناسب.

حققت جمهورية الكونغو الديمقراطية فوزين وتعادلًا واحدًا وهزيمتين في آخر خمس مباريات خاضتها. وانتهت آخر مباراة لها بهزيمة 2-1 أمام تشيلي في 9 يونيو، كما خسرت 1-0 أمام الجزائر في كأس الأمم الأفريقية في يناير. على الجانب الإيجابي، فازت على جامايكا 1-0 في تصفيات كأس العالم، وعلى برمودا 2-0 في مباراة ودية، وتعادلت مع الدنمارك 0-0 في يونيو. وسجلت خمسة أهداف واستقبلت أربعة أهداف خلال تلك المباريات الخمس.

سجل المواجهات المباشرة

لا تتوفر بيانات عن المواجهات المباشرة بين كولومبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية في قاعدة البيانات الحالية. وستكون هذه هي المرة الأولى التي يلتقي فيها الفريقان على مسرح كأس العالم.

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