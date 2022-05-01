"كولومبيا" أولى محطات المنتخب السعودي استعداداً للمونديال

اختار الجهاز الفني للمنتخب السعودي مواجهة منتخب كولومبيا، في أولى المحطات التجريبية استعداداً لخوض نهائيات كأس العالم قطر 2022.

كتيبة هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي كانت قد تأهلت إلى كأس العالم في صدارة جدول ترتيب المجموعة برصيد 23 نقطة.

وقدم الأخضر أداءً أكثر من رائع في تصفيات كأس العالم، تحت قيادة الفرنسي هيرفي رينارد.

كولومبيا أولى محطات الأخضر استعداداً لكأس العالم

وفقاً لـ صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن الجهاز الفني للمنتخب السعودي قد اختار يوم 5 يونيو المُقبل، موعداً لخوض مباراة تجريبية أمام منتخب كولومبيا استعداداً لخوض مباريات كأس العالم قطر 2022.

وعلى الرغم من عدم وجود مدير فني على رأس قيادة المنتخب الكولومبي، بعد إقالة رينارد رويدا، بعد أن فشل في التأهل إلى كأس العالم قطر 2022، إلا أن المنتخب الكولومبي وافق على مواجهة الأخضر.

بينما يأمل الأخضر في التخطيط الجيد استعداداً لخوض نهائيات كأس العالم، من خلال مواجهة أحد منتخبات أمريكا الجنوبية لتشابه الأداء مع منتخبي المكسيك والأرجنتين، والذين جاءوا في مجموعة الأخضر بالمونديال.

جدير بالذكر أن المنتخب السعودي وقع في مجموعة تضم كلاً من: منتخب الأرجنتين، المكسيك وبولندا.

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