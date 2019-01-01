كولن: حكم مباراة بايرن كان ينقصه القميص الأحمر

انتصار عريض للبافاري على كولن

فيسبوك تويتر هيثم محمد

اتهم المدير الرياضي لكولن أرمين فيه التحكيم بالتحيز لبايرن ميونخ في لقاء الفريقين الذي انتهى بانتصار بطل البوندسليجا برباعية نظيفة.

وشهد انتصار بايرن مساء السبت على كولن طرد اللاعب كينجسلي إيزيهبي بعد تسببه في ركلة جزاء أتى منه هدف فيليبي كوتينيو.

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وقال فيه في تصريحات إعلامية بعد المباراة: "الحكم قدم عرضاً سيئاً، أشعر بالضيق بسبب لقطة الطرد، بيتر إتريش، الحكم، كان ينقصه القميص الأحمر".

وتأتي الخسارة لتكون الرابعة لكولن هذا الموسم بعد مرور خمس جولات من عمر البوندسليجا، ليتوقف الفريق في المرتبة السادسة عشر.

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ويتصدر لايبزج حالياً طليعة ترتيب البوندسليجا برصيد 13 نقطة، ويأتي خلفه بايرن ميونخ بفارق نقطتين.