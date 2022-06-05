كوكي يرد على كورتوا: عليك ألا تنسى من أين أتيت!

كوكي نجم أتلتيكو مدريد يرد على تصريحات البلجيكي تيبو كورتوا عن تواجده في الجانب الصحيح من التاريخ مع ريال مدريد.

رد اللاعب الإسباني كوكي بشكل عنيف على زميله السابق تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد الحالي بشأن تصريحاته الأخيرة.

جاء هذا في تصريحات نقلتها صحيفة "آس"، وأكد خلالها كوكي على الرغم من خلافه مع كورتوا على احترامه التام لرأيه.

وقال كوكي: "لا يجب أن نعطي الأهمية لما قاله كورتوا في ذلك الشأن، هذا هو رأيه وعلينا أن نحترمه في النهاية".

وأضاف: "بعيدًا عن التواجد في الجانب الصحيح أو غيره، نحن من مشجعي الفريق، ونقدم له الدعم، ولا يجب أن تنسى أبدًا من أين أتيت".

وأكمل مؤكدًا احترامه لزميله السابق: "علينا أن نحترم بشكل تام كل ما قاله تيبو كورتوا، لكنه أصبح من الماضي الآن".

وكان كورتوا قد أكد إنه في الجانب الصحيح من التاريخ بحسب تعبيره، قبل مواجهة نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ليفربول.

جدير بالذكر أن كورتوا خسر دوري أبطال أوروبا مع أتلتيكو مدريد في 2014 ضد ريال مدريد قبل أن يحققه للمرة الأولى هذا الموسم.