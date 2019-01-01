كوكي يرحب بموراتا في أتلتيكو مدريد

تعرف على تصريحات احد قادة الروخي بلانكوس بشأن شائعات التفاوض مع موراتا

رحّب كوكي، لاعب أتلتيكو مدريد، بمهاجم تشيلسي، ألفارو موراتا، بعد تقارير اقترابه من اللعب لصالح الروخي بلانكوس.

مصدر خاص لـ Goal أكد وجود مفاوضات بين أتلتيكو مدريد وتشيلسي لأجل ضم موراتا.

وقال كوكي في تصريحات صحفية: "تدربت مع موراتا في أكاديمية أتلتيكو مدريد لكنّه رحل بعد ذلك ومثّل فرقًا أخرى. تربطني به علاقة جيدة".

وتابع: "لو أنّ موراتا جاء إلى الفريق فبالطبع مرحب به للغاية وأتمنى أن يقدم لنا الإضافة".

وتطرق القائد الثاني للروخي بلانكوس للحديث عن إصابة لوكاس هيرنانديز وشائعات اقترابه من بايرن ميونخ.

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وواصل: "أعتقد أنّه يتعافى بصورة جيدة وقريبًا سوف يتواجد مع الفريق. لا أعتقد أنّه سيرحل عن أتلتيكو مدريد إنّه معنا ويقدم مستويات رائعة".

واختتم: "واجهنا صعوبة في الفوز على جيرونا فهو فريق معقد للغاية لكن لدينا الفرصة لتصحيح الأمور وتقديم نتائج أكثر إيجابية في المواجهات المقبلة ونركز الآن على لقاء ليفانتي المقبل".

وكان أتلتيكو مدريد قد تعادل بهدف لمثله أمام جيرونا في ذهاب ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا بهدف لكل فريق.