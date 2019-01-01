كوكي يرحب بوصول خاميس من ريال مدريد

أين يلعب خاميس رودريجيز الموسم المقبل؟

فيسبوك تويتر هيثم محمد

رحب كوكي، نجم أتلتيكو مدريد، بفكرة تعاقد فريقه مع خاميس روديجيز من صفوف ريال مدريد هذا الصيف.

ولم يتضح بعد موقف خاميس من الاستمرار في صفوف ريال مدريد، أم الانتقال إلى أحد المهتمين أتلتيكو أو نابولي.

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وقال كوكي مع "كادينا سير": "هو لاعب في ريال مدريد، ولكنه لاعب رائع ولا أعرف ماذا سيحدث".

وأكمل: "هو مرحب به هنا، وإذا لم يأت، أتمنى له كل الحظ في أي فريق يلعب معه".

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وتحول كوكي بالحديث عن نجم فريقه الجديد جواو فيليكس: "هو لاعب رائع ولكن يجب الصبر، عليه أن يستمر بالعمل".

وأكمل: "سنرى منه أشياء رائعة، أعطى تمريرتين حاسمتين وأتمنى أن يستمر في التحسن، لا يجب أن نضعه تحت الضغط ونتركه يستمع للمدرب وزملائه".

وتألق فيليكس في انتصار أتلتيكو الكبير على ريال مدريد ودياً بنتيجة سبعة أهداف مقابل ثلاثة.