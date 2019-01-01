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الدوري الاسباني الدرجة الأولى

كوكي بعد مباراة إشبيلية: إنّه مجرد تعادل

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Getty Images
تعرف على تصريحات كوكي بعد التعادل مع إشبيلية في قمة الجولة 18 من الليجا

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

قلل كوكي، لاعب أتلتيكو مدريد، من التعادل أمام إشبيلية في الجولة 18 من الدوري الإسباني.

وسام بن يدر سجل هدف إشبيلية قبل أن يرد عليه أنطوان جريزمان ويحرز هدف التعادل.

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وقال كوكي في تصريحات عقب المباراة: "الأمر ليس كارثيًا كما يصوره البعض. نحن نلعب أمام فريق قوي على ملعب صعب ومن الجيد الخروج بنقطة".

وتابع: "قدمنا مباراة جيدة وبالأخص في الشوط الثاني بعد أن دخلنا في رتم اللقاء، ولو سجل أنطوان كرة في الدقائق الأخيرة من المباراة لربما حققنا الفوز".

الدولي الإسباني أوضح أنّ فريقه يسير بخطى جيدة في الليجا خلال الموسم الجاري.

واختتم: "جريزمان لاعب هام للغاية بالنسبة للفريق ويمتلك قدرات خاصة تمكننا من حصد الكثير من النقاط. نحن سعيدون بامتلاكه".

وكان جريزمان أحرز هدفًا من ركلة حرة في نهاية الشوط الأول.

 

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