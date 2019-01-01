كوكي: لدي حلم بأن أرفع الألقاب كقائد لأتلتيكو مدريد

أبرز ما قاله كوكي قبل مواجهة أتلتيكو مدريد ويوفنتوس في دوري أبطال أوروبا

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قال نجم أتلتيكو مدريد كوكي إنه حلم منذ طفولته بأن يرفع الألقاب كقائد للروخي بلانكوس، مؤكدًا أن هذا المشهد لم يفارقه منذ الصغر.

ويستعد أتلتيكو مدريد للمواجهة الأولى له في دوري أبطال أوروبا أمام يوفنتوس ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

وقبل المباراة، قال كوكي إن شارة قيادة أتلتيكو مدريد تضع ضغطًا إضافيًا على من يحملها، ولكنها كانت حلمًا بالنسبة لي منذ أن كنت طفلًا.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 16, 2019

وأضاف: "الطموحات تتجدد هنا في كل عام وفي كل موسم نتمنى تخطي ما حققناه في الماضي، وبوجود دييجو سيميوني تكون الأمور أكثر حماسًا بالطبع"

وتابع: "لدي طموح برفع لقب دوري أبطال أوروبا مع أتلتيكو بعدما فشلنا في نهائيين، ولكنني أطمح برفع اللقب رفقة الألقاب الأخرى وأنا قائد للفريق، هذا هو حلمي الذي لازمني منذ طفولتي وحتى الآن"

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يذكر أن أتلتيكو مدريد قد خرج من دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي على يد يوفنتوس الذي سيبدًا مواجهاته في البطولة ذاتها هذا العام أمامه.