أرسنال وأتلتيكو يستعلمان عن موهبة برشلونة

موسم مميز للاعب حتى الآن

أفادت تقارير بوجود اهتمام من عدد من كبار الأندية الأوروبية، وعلى رأسهم أرسنال وأتلتيكو مدريد بالتعاقد مع موهبة برشلونة مارك كوكوريلا، والذي يلعب معاراً مع خيتافي.

كوكوريلا انضم الصيف الجاري للفريق المدريدي على سبيل الإعارة من البلوجرانا، وذلك بعد أن أمضى الموسم الفائت في صفوف إيبار.

وأوضحت "كوبي" أن تألق اللاعب في كتيبة خوسيه بورداليس الموسم الجاري لم تلفت فقط أنظار ناديه الأصلي، ولكن عديد الأندية داخل وخارج أوروبا كذلك.

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وذكر التقرير أن أتلتيكو مدريد استعلم بشكل غير رسمي عن عقد اللاعب الحالي وراتبه، والمبلوغ المقدر من أجل شرائه في الصيف القادم.

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التقرير تحدث أن أندية أرسنال، باير ليفركوزن، توتنهام، وبوروسيا مونشنجلادباخ هي الأخرى أبدوا اهتماماً بضم اللاعب في المستقبل بعد تألقه.

وشارك كوكوريلا الموسم الحالي في 32 لقاء بكل المسابقات، متنقلاً بين خط الوسط ومركز الظهير الأيسر، وسجل هدفاً وحيداً.

ويملك الإسباني الشاب شرطاً جزائياً في عقده مع البلوجرانا مقابل 25 مليون يورو، إذ يملك خيتافي فقط 40% من بطاقته، ويحق له شرائه نهائياً مقابل دفع ستة ملايين أخرى.