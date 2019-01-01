كوكا يسجل في تعادل أولمبياكوس أمام دينامو كييف بالدوري الأوروبي

كوكا افتتح التسجيل في اللقاء

فيسبوك تويتر بلال محمد

انتهت مباراة أولمبياكوس اليوناني، بالتعادل أمام دينامو كييف الأوكراني، بهدفين لكل فريق في إطار ذهاب مباريات دور الـ 32 من الدوري الأوروبي.

أحمد حسن كوكا، شارك مع الفريق اليوناني بشكل أساسي منذ انطلاق المباراة وحتى نهايتها، واستطاع افتتاح التسجيل في اللقاء.

في الدقيقة التاسعة وبعد تمريرة نجح كوكا في إرسال تصويبة قوية من الجهة اليسرى، سكنت شباك الضيوف.

وجاء الرد من دينامو في الدقيقة 28 عن طريق فيتالي، قبل أن يخطف جيل دياز هدف التقدم من جديد لصالح أولمبياكوس في الدقيقة 40 من عمر اللقاء.

وقبل نهاية الوقت الأصلي للقاء بلحظات، أطلق بنجامين تسديدة قوية سكنت شباك الفريق اليوناني، ليعلن عن هدف التعادل.

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الجدير بالذكر ان مباراة الإياب بين الفريقين تقام يوم 21 من فبراير الجاري في أوكرانيا.