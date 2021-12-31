كوكا لميدو: كنت تهاجم صلاح لأنك تحقد عليه

دخل أحمد حسن كوكا، مهاجم قونيا سبور التركي، في مشادة مع أحمد حسام ميدو، مهاجم منتخب مصر وتوتنهام الإنجليزي السابق، ليتهم كوكا فيها ميدو بالحقد على محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والفراعنة.

الأمر بدأ عندما نشر أحد الإعلاميين تغريدة، يشيد فيها بما يقدمه كوكا في الملاعب الأوروبية، حيث قال: "في الحقيقة أحمد حسن كوكا عامل مسيرة احترافية مميزة جدًا، النهارده أحرز هدفه الـ99 بالملاعب الأوروبية، وهو ثاني الهدافين المصريين المحترفين في الخارج، بعد محمد صلاح، والثالث من حيث البطولات بعد محمد النني وصلاح، وأرقام ثانية كثيرة مميزة، كل التحية لمسيرته".

ميدو رد على تلك التغريدة مهاجمًا كوكًا، حيث قال: "مهاجم متواضع لا يصلح للمستوى الدولي، حتى لو أحرز 1000 هدفًا".

تغريدة ميدو تسببت في غضب كوكا، الذي رد عليه قائلًا: "مهاجم متواضع؟ أولًا هو انت أصلًا مين طلب رأيك؟ ثانيًا أنت مبطل كورة وأنت عندك 29 سنة، وكل الناس عارفه ليه".

مهاجم متواضع؟ اولا هو انت اصلا مين طلب رأيك؟ ثانيا انت مبطل كوره وانت عندك ٢٩ سنه و كل الناس عارفه ليه.

ثالثا لو رقم الاهداف الي انا جايبه شايفه قليل ماجبتوش انت ليه?

مع ان الي بيلعب في نادي اكبر فرصه بتكون اكتر في التسجيل.

رابعا حاولت تبقي مدرب و مبتكملش شهر في اي نادي — Ahmed Hassan Kouka (@HassanKouka) December 31, 2021

وتابع: "ثالثًا، لو رقم الأهداف اللي أنا جايبه شايفه قليل ماجبتوش انت ليه؟ مع أن اللي بيلعب في نادي أكبر فرصه بتكون أكتر في التسجيل، رابعًا حاولت تبقى مدرب ومبتكملش شهر في أي نادي".

وواصل كوكا حديثه قائلًا: "خامسًا بتحاول تبقى إعلامي وتتكلم عن ده وده عشان تبقى تريند بأي شكل، أي حاجة عايز تدخل فيها، ده حتى صلاح في أول مشواره كنت بتتكلم عليه وحش، الحقد عالي أوي عندك من زمان وانت بتتكلم وحش عني".

خامسا بتحاول تبقي اعلامي و تتكلم عن ده وده عشان تبقي تريند بأي شكل ، اي حاجه عايز تدخل فيها ، ده حتي صلاح في اول مشواره كنت بتتكلم عليه وحش ، الحقد عالي اوي عندك من زمان وانت بتتكلم وحش عني — Ahmed Hassan Kouka (@HassanKouka) December 31, 2021

وختم كوكا تغريداته قائلًا: "أنا عارف أن أكبر غلط أني أرد عليك، وانت فاضي وعندك برنامج تتكلم فيه كل يوم، بس أنا برده مش هيهدني كلامك وهفضل في طريقي، مركز في مستقبلي ومش عايز حاجة من الناس بعد ما أبطل كورة، وبعد لما أموت غير السيرة الحلوة".

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ميدو عاد ورد على كوكا، حيث قال: "سيرة حلوة ازاي وانت مابتعرفش تلعب، مفيش حد هيجيب سيرتك لا بالحلو ولا بالوحش، عمري ما لعبت في دوريات الألاضيش اللي انت بتلعب فيها، يا أهبل مصر كلها بتقول أنك لاعيب على ما تفرج مش أنا بس، وتاني انت عارف كويس انت كنت بتروح المنتخب ليه".

واختتم ميدو تغريداته قائلًا: "عمري ما روحت المنتخب عشان مناسب حد مهم، انت عارف كويس انت كنت بتروح المنتخب ليه، رد في الملعب حاول تروح المنتخب، انت لاعيب تعبان وكل مؤلاتك نسبك وانت عارف كويس".

عمري ماروحت المنتخب علشان مناسب حد مهم..انت عارف كويس انت كنت بتروح المنتخب لسه..رد في الملعب حاول تروح المنتخب..انت لاعيب تعبان وكل مؤهلاتك نسبك وانت عارف كويس . — Mido (@midoahm) December 31, 2021

يذكر أن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، قام باستبعاد أحمد حسن كوكا من قائمة الفراعنة، التي ستشارك في كأس الأمم الإفريقية التي ستنطلق يناير القادم في الكاميرون.