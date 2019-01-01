كوفاتش ينتقد لاعبي بايرن ويشيد بفيرنر

مواجهة مرتقبة بين لايبزج وبايرن

فيسبوك تويتر هيثم محمد

طالب مدرب بايرن ميونخ نيكو كوفاتش من لاعبيه إظهار المزيد من الحماس والروح في الملعب، كما أشاد بهدف الفريق ومهاجم لايبزج تيمو فيرنر.

ويحل بايرن ضيفاً على لايبزج مساء السبت في لقاء الانتصار فيه سيعني التتويج رسمياً بلقب البوندسليجا السابع على التوالي.

وقال كوفاتش في تصريحات نقلتها "بيلد": "كل شيء في الحياة يتعلق بالحماس والروح، الهدف هو أن تؤدي عملك أو تطبق تعليمات المدرب بروح وحرارة".

وأضاف: "إذا أخرجنا تلك الحرارة والحماسة طوال الموسم وبشكل أكبر يمكننا أن نذهب بعيداً، اللاعبين يجب أن يتحلوا بالأمر أكثر".

ماتيوس: كوفاتش مدرب جيد وكلوب لا يصلح لتدريب بايرن ميونخ

رسميًا.. إيقاف نيمار 3 مباريات بسبب التعدي على أحد المشجعين عقب مباراة باريس سان جيرمان ورين في نهائي كأس فرنسا 🛑 pic.twitter.com/wjCcrcHbKC — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 10, 2019

كوفاتش يكشف حالة مصابي بايرن ميونخ قبل مواجهة لايبزيج

وواصل: "المدرب يعطي كل شيء للاعبين، الدور عليهم للتعامل مع تلك التعليمات بالحرارة اللازمة".

وحول مهاجم خصمه فيرنر: "لاعب رائع وجيد للغاية، أثبت ذلك الفترة الأخيرة سواء مع فريقه أو المنتخب الألماني".

وتحدثت عديد التقارير عن وجود اتفاق بين بايرن وفيرنر لانضمام اللاعب بحلول نهاية الموسم الجاري مقابل ما يقارب 100 مليون يورو.