كوفاتش يطالب بنقل الأداء الدفاعي من مباراة ليفربول إلى البوندسليجا

المدرب يطالب بالالتزام في العمل الدفاعي لتصعيب مهام الخصوم..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

طالب نيكو كوفاتش مدرب بايرن ميونيخ لاعبيه بتكرار نفس الأداء الدفاعي الصلب ضد ليفربول في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وقال كوفاتش:"ألمباريات في أوروبا تحمل معنى مختلف، ولكن يجب علينا العودة مجدداً للبوندسليجا".

وأضاف:"يجب أن نأخذ الأمور الإيجابية من مباراة ليفربول قبل يومين لنحاول العودة إلى قمة الدوري بالفوز".

وأوضح:"الأمر لا يتعلق باختيار الرباعي الخلفي أو الخماسي أو السداسي حتى، ضد ليفربول عمل الفريق ككل بشكل رائع على الصعيد الدفاعي".

وتابع:"أتوقع الاستمرارية والالتزام في الخطوط الخلفية، يجب أن نقوم بالأمر في البوندسليجا كما قمنا به ضد صلاح وفيرمينو، إذا قمنا بذلك سيكون من الصعب التسجيل في شباكنا".

وكان الذهاب في ملعب أنفيلد الخاص بليفربول قد انتهى بالتعادل السلبي.