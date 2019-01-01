كوفاتش يرفض الحكم على مشكلة ريبيري

والنادي يقلل من المسألة..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

رفض نيكو كوفاتش مدرب بايرن ميونيخ منح الكثير من الأهمية لأزمة فرانك ريبيري الأخيرة مع الصحفيين والجماهير.

وقال كوفاتش:"كل شخص يجب أن يقرر بنفسه ما يفعله، إنه جزء من الديمقراطية". اختيارات المحررين حوار جول - موسى التعمري: أريد أن أكون اللاعب الأفضل في العالم

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وأضاف:"لا يجب أن نحكم على بعضنا البعض، دائماً ما يجب أن نبدأ بأنفسنا ثم نمضي للأمام".

أما من ناحية بايرن أكد متحدث رسمي باسمه أن النادي لا يوافق على نص الرسالة الموجهة ضد الصحفيين الفرنسيين، ولكنها في النهاية "مسألة خاصة".

وكان ريبيري قد وجه رسالة حادة للصحفيين وبعض الجماهير التي انتقدته بشدة عقب تناوله لقطعة لحم مغطاة بالذهب.