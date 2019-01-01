كوفاتش يؤكد انضمام بيريزيتش إلى بايرن ميونيخ

قبل الإعلان الرسمي.. كوفاتش يؤكد أن بيريزيتش سيصبح لاعبًا للبايرن

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أكد نيكو كوفاتش المدير الفني لبايرن ميونيخ انتقال النجم الدولي الكرواتي إيفان بيريزيتش إلى صفوف الفريق البافاري.

وكان بيريزيتش قد خضع للفحوصات الطبية في ميونيخ أمس الإثنين تمهيدًا لانتقاله إلى العملاق البافاري.

وقبل أن يعلن النادي رسميًا عن تعاقده مع الجناح الكرواتي، أكد كوفاتش التوصل إلى اتفاق معه خلال مؤتمره الصحفي.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 13, 2019

وقال كوفاتش: "لقد نجحنا بالفعل في إيجاد الحل لمركز الجناح، إيفان بيريزيتش سيكون لاعبًا لبايرن ميونيخ الموسم المقبل"

وأضاف: "تتبقى بعض الأمور الإدارية التي سيتم الانتهاء منها خلال الساعات القليلة المقبلة، ولكن ما أعرفه الآن هو أن بيريزيش سيصبح أحد لاعبينا"

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يذكر أن تقارير صحفية قد أكدت أن الصفقة ستتم بنظام الإعارة لموسم مقابل 5 ملايين يورو، مع أحقية الشراء في نهايته مقابل 25 مليون يورو.