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الدوري الألماني - الدرجة الأولى

كوفاتش: قدمنا أفضل مستوى أمام هانوفر

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تعرف على تصريحات كوفاتش بعد الفوز على على هانوفر في الدوري الألماني

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

أشاد نيكو كوفاتش، المدير الفني لنادي بايرن ميونخ، بالمستوى الذي ظهر به فريقه في مباراة هانوفر بالدوري الألماني.

بايرن ميونخ انتصر برباعية نظيفة ليحتل المركز الثالث بالتساوي مع بروسيا مونشنجلادباخ وبفارق 9 نقاط عن بروسيا دورتموند المتصدر.

وقال كوفاتش بعد المباراة: "قدمنا أفضل أداء لنا هذا الموسم وجلبنا النقاط الثلاثة بمستوى جيد وأهداف غزيرة".

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وتابع: "أعتقد أننا نسير على الطريق الصحيح، قدمنا مباراة قوية ضد أياكس في هولندا بدوري أبطال أوروبا والآن نلعب بصورة جيدة للغاية".

مدرب البافاري أكد على سعادته بقدرة الفريق على صناعة الكثير من الفرص الخطيرة في المباراة واستثمارها وتحويلها لأهداف.

من جانبه علّق ديفيد ألابا على الفوز بقوله: "فزنا في آخر 3 مباريات بالدوري الألماني وهذا أمر جيد، علينا الاستمرارية وعدم فقدان النقاط".

بايرن ميونخ خسر 3 مباريات مع نيكو كوفاتش منذ توليه المهمة التدريبية للفريق مطلع الموسم الجاري.

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