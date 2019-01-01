كوفاتش مُحذرًا من كين: مزعج وقادر على فعل أي شيء

مدرب البايرن يُشيد بالطفرة الكبيرة في توتنهام

استفاض مدرب بايرن ميونخ نيكو كوفاتش، في مدح قائد توتنهام هاري كين، وذلك في حديثه مع الصحفيين قبل سهرة الثلاثاء التي ستجمعهما على ملعب "توتنهام هوتسبير" لحساب الجولة الثانية لدوري مجموعات أبطال أوروبا.

وسيطير الفريق البافاري إلى عاصمة الضباب وهو في صدارة المجموعة الرابعة برصيد ثلاث نقاط، بعد تغلبه على النجم الأحمر الصربي بثلاثية نظيفة في افتتاح المجموعات، بينما يحتل مضيفه اللندني المركز الثاني بنقطة واحدة، بعد تعادله خارج القواعد مع أولمبياكوس بهدفين للكل في نفس الجولة.

وقبل صدام الثلاثاء قال المدرب الكرواتي للصحفيين "هاري كين؟ مهاجم بجودة عالية في الدوري الإنجليزي، ونعرف جميعًا أن فرق إنجلترا تتحدث عن نفسه، كين مهاجم مزعج وبإمكانه فعل كل شيء، فهو يُجيد اللعب برأسه ولا يوجد شيء لا يستطيع فعله لأنه مهاجم قوي بحق".

وأضاف "ربما هو وليفاندوفسكي أفضل مهاجمين في العالم أو ضمن الأربعة الأفضل عالميًا، وسأرى كيف ستسير الأمور غدًا، ومؤكد سأقدم لمدافعي فريقي بعض المعلومات عن كين".

👕القميص رقم 7

⚽️3 أهداف في كل مباراة

❌لست جالاكتيكو



هازارد يتحدث عن العديد من الأمور قبل مباراة كلوب بروج بدوري أبطال أوروبا 🗣️ pic.twitter.com/2kUWDDJXwT — جول العربي - Goal (@GoalAR) September 30, 2019

وعن المباراة قال "ستكون صعبة وعلى ملعب كبير. الأجواء ستكون مذهلة، وأنا شاهدت ذلك قبل 3 سنوات في ملعبهم القديم في مباراة ضد سوانسي سيتي، أنظر دائمًا إلى توتنهام باعتباره ضوء إيجابي في كرة القدم الأوروبية، وهذا لأنهم قادرون الآن على منافسة الفرق الكبرى، رغم أنهم قبل 6 أو 7 سنوات لم يكن لديهم القدرة على فعل ذلك".