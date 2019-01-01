كوفاتش مبررًا هزيمة بايرن ميونخ: افتقدنا العزيمة أمام هوفنهايم

المدرب الكرواتي يحلل أسباب السقوط المفاجئ في البوندسليجا

حاول مدرب بايرن ميونخ نيكو كوفاتش، تبرير الهزيمة المفاجئة لفريقه على يد هوفنهايم بنتيجة 2-1 في الجولة السابعة للبوندسليجا، وذلك بعد ثلاثة أيام من الاحتفال على توتنهام بالسباعية التاريخية في دوري مجموعات أبطال أوروبا.

وظهر العملاق البافاري أمام هوفنهايم بصورة مغايرة تمامًا لما كان عليها في ليلة مذبحة الديوك في ملعب "توتنهام هوتسبير"، ليتجرع من مرارة الهزيمة للمرة الأولى هذا الموسم على ملعبه "آليانز آرينا" ووسط جماهيره.

وبعد المباراة، سُئل المدرب الكرواتي عن سبب الهزيمة غير المتوقعة لفريقه، أجاب في حوار مع شبكة "سكاي سبورتس" الناطقة بالألمانية "أعتقد أن هوفنهايم استحق الفوز. لم نتمكن من ترجمة تفوقنا في الشوط الأول، وهذا يرجع لافتقارنا العزيمة".

وأضاف في حديثه المقتضب "لقد دافع هوفنهايم بشكل جيد، ويبدو لي وكأننا لم نكن مستعدين لتقديم أفضل ما لدينا في هذه المباراة كما حدث يوم الثلاثاء أمام توتنهام. نحن نخوض مباراة كل أربعة أيام".

الدوري الألماني المتوهج 🔥



1⃣ بايرن ميونخ - 14 نقطة

2⃣ فرايبورج - 14 نقطة

3⃣ لايبزيج - 13 نقطة

4⃣ باير ليفركوزن - 14 نقطة

5⃣ شالكه - 13 نقطة

6⃣ مونشنجلادباخ - 13 نقطة

7⃣ دورتموند - 12 نقطة



شالكة ومونشنجلادباخ أمام فرصة تاريخية لتصدر البوندسليجا👌 pic.twitter.com/M24SsQTEjZ — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 5, 2019

ورغم الهزيمة، فقد احتفظ البايرن بصدارة البوندسليجا برصيد 14 نقطة، بفارق الأهداف فقط عن فرايبورج بعد تعادله مع بوروسيا دورتموند بهدفين للكل، وبنفس الفارق أيضًا عن لايبزيج بعد تعادله هو الآخر مع باير ليفركوزن بهدف لمثله لحساب نفس الجولة.