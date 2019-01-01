كوفاتش: لا أشاهد قرعة دوري الأبطال

لا حديث إلا عن قرعة دوري الأبطال

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تجاهل نيكو كوفاتش، مدرب بايرن ميونخ، قرعة دوري أبطال أوروبا، وقال إنه ليس مهتماً بمتابعتها وقت حدوثها.

وتم وضع بايرن ميونخ ضمن التصنيف الأول للأندية المشاركة ضمن القرعة التي تجرى مساء اليوم، الخميس، بموناكو.

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وقال كوفاتش بالمؤتمر الصحفي لمباراة ماينز: "لا أفضل فريقاً على الآخر، سنلعب مع من تجلبه القرعة، تقريباً لم أشاهد أي قرعة في السنوات الأخيرة".

وواصل: "بعدها تأتيني مكالمة تخبرني بالنتيجة، وقتها سأعلق، يجب علينا الفوز على أي فريق سنقابله لنتحسن عما قدمناه الموسم الماضي".

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وعلق كوفاتش على تألق مهاجمه روبرت ليفاندوفسكي مؤخراً: "أتوقع أنه سيجدد عقده، تطور كثيراً في ألمانيا، أن تسجل خمسة أهداف في لقاءين أمر كبير".

وأردف: "أتمنى أن يبقى سليماً، كان يمكن أن يرحل قبل عامين، ولكن اختار البقاء وهو سعيد الآن مع عائلته هنا، جنابري ومولر يمكن أن يلعبا في مركزه إذا احتجنا للتدوير".

وعن حالة تياجو ألكانتارا وفيليبي كوتينيو: "تياجو تدرب وتحسن عن السابق، كذلك جوريتسكا، كوتينيو لن أقول إذا كان سيبدأ أم لا اللقاء المقبل، نريده جاهزاً، سيذهب للمنتخب وهناك سيُمنح بعض الدقائق".

ويستضيف بايرن ميونخ نظيره ماينز مساء السبت المقبل ضمن الجولة الثالثة من الدوري الألماني.