كوفاتش: قرارات الحكم تسببت في خسارتنا أمام ليفركوزن

كوفاتش المدير الفني لفريق بايرن ميونخ يحمل حكم مواجهته أمام فريق باير ليفركوزن مسؤولية خسارة فريقه بثلاثة أهداف لهدف بالجولة الـ 20 من البوندزليجا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب نيكو كوفاتش المدير الفني لفريق بايرن ميونخ عن غضبه الكبير من قرارات حكم مباراة فريقه أمام نظيره باير ليفركوزن ضمن لقاءات الجولة الـ 20 من الدوري الألماني.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كوفاتش وأكد خلالها أن فريقه لم يستحق أن يتعرض للخسارة في تلك المباراة بعد قرارات الحكم.

وقال كوفاتش: "النتيجة لا تشير لما حدث داخل الملعب، لقد لعبنا بشكل جيد خلال الشوط الأول لكن كان هناك قرارات حاسمة ضدنا في المباراة".

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وأضاف: "قرار التسلل الذي احتسب ضدنا قبل أن تصبح النتيجة لهدفين نظيفين كان حاسمًا، في رأيي لم يكن يجب أن نتعرض للخسارة في مباراة اليوم، وأعتقد أن التعادل كان ليكون عادلًا، فليفركوزن سدد أربع مرات وسجل ثلاثة أهداف".

وأكمل: "اليوم قرارات الحكم كانت ضدنا بشكل كبير، وتلك القرارات صعبت الأمور تمامًا فعندما تصبح النتيجة هدفين للا شيء لا يكون هناك العديد من الأمور التي من الممكن القيام بها".

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واختتم تصريحاته بالحديث عن فارق النقاط مع دورتموند وقال: "الأمر الإيجابي الوحيد اليوم أن بروسيا دورتموند لم يحقق الفوز ولم ينل الثلاث نقاط".