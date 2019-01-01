كوفاتش: بواتينج مستمر في صفوف بايرن ميونخ

نيكو كوفاتش المدير الفني لفريق بايرن ميونخ يؤكد أن لاعبه جيروم بواتينج مستمر مع النادي في الفترة المقبلة.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشف الكرواتي حامل الجنسية الألمانية نيكو كوفاتش المدير الفني لفريق بايرن ميونخ أن لاعبه جيروم بواتينج سيستمر في صفوف الفريق البافاري.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كوفاتش، وأكد خلالها أن بواتينج سيتمتع بنفس بالفرصة التي سيحظى بها أي لاعب في صفوف الفريق.

وقال كوفاتش: "بواتينج لا يزال لديه عقد معنا لمدة عامين قادمين، ولو بقى لتلك الفترة من المؤكد أنه سيكون جزءًا من الفريق".

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وأضاف: "لو قرر أن يستمر هنا فهو لديه نفس الفرص كأي لاعب آخر، هو يقوم بعمل رائع وأنا سعيد للغاية بما يقوم به في فترة التحضير حتى الآن".

وكانت تقارير صحفية سابقة قد توقعت رحيل بواتينج عن صفوف بايرن ميونخ نظرًا لشراء النادي لكل من لوكاس هيرنانديز وبنيامين بافارد.

جدير بالذكر أن بايرن ميونخ سيختتم جولته في الولايات المتحدة الأمريكية بمواجهة أمام ميلان الإيطالي خلال ساعات من الآن.