كوفاتش: انتقال جنابري إلى أرسنال كان خاطئاً

جنابري أفضل لاعب في بايرن الموسم الماضي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أشاد نيكو كوفاتش، مدرب بايرن ميونخ، بلاعبه سيرجي جنابري وإعادة إحياء مشواره رغم تجربة أرسنال التي وصفها بغير الناجحة.

وكان أرسنال في 2011 قد ضم جنابري لفريق الشباب، وبقى على ذمته حتى 2016، ثم انتقل إلى بايرن نهائياً في 2017.

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وقال كوفاتش للمراسلين: "الأمر أحياناً يكون صعباً للاعبين صغار السن، خصوصاً أن تبدأ في الدوري الإنجليزي القوي، ومع أرسنال".

وأردف: "تطور جنابري كان إيجابياً، كان يجب أن يأخذ خطوة للخلف، وهذا كان قرار صحيح، من بريمين إلى هوفنهايم، ووصولاً إلينا".

واختتم: "عاد أقوى من البدايات وأصبح لاعباً مؤثراً وتطور كثيراً، وهذا هو الأمر المثير للإعجاب حول جنابري".

واُختير جنابري أفضل لاعب في صفوف بايرن ميونخ بالدوري الألماني عن الموسم الماضي.

وفاز أرسنال على بايرن ميونخ ودياً فجر الخميس ضمن لقاءات بطولة كأس الأبطال الدولية بالولايات المتحدة.