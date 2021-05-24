كوفاتشيتش: لم أكن مهمًا في ريال مدريد، وذلك هو الفارق مع تشيلسي

ماتيو كوفاتشيتش نجم ريال مدريد السابق وتشيلسي الحالي يتحدث عن الفوارق بين الفريقين قبل نهائي دوري أبطال أوروبا.

أكد ماتيو كوفاتشيتش على رضاه عن وضعه في تشيلسي ودوره مع الفريق في الفترة الأخيرة، وقارن ذلك بموقفه من ريال مدريد، ناديه السابق.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب ونقلتها صحيفة "ميرور"، وأكد خلالها أن دوره في ريال مدريد لم يكن بنفس الأهمية.

ما الذي قاله ماتيو كوفاتشيتش عن ريال مدريد؟

قال كوفاتشيتش: "لقد لعبت هناك لثلاثة أعوام، ولسوء الحظ لم ألعب المباراة النهائية، الأمر لم يكن سهلًا أبدًا".

وأضاف: "لكنني لعبت دوري المطلوب مني مع الفريق، وهو أن أتواجد حال وقعت الإصابات لأي لاعب، كنت متواجدًا".

ما الفارق بين ريال مدريد وتشيلسي بالنسبة لماتيو كوفاتشيتش؟

قال النجم الكرواتي: "في تشيلسي دوري أهم، والجميع يظهر أننا عائلة واحدة، وسنحاول أن نكرر ذلك يوم السبت، وأن نقدم أفضل ما لدينا من أجل الفوز باللقب".

وأكمل: "علينا أن نقدم أفضل ما لدينا في تلك المباراة، فهي المواجهة الأكبر في كرة القدم الأوروبية، ذلك الأمر مؤكد".

ما الذي قاله عن حالته؟

قال كوفاتشيتش: "الأمر ليس سهلًا على الإطلاق أن أعود بعد غياب لمدة شهر، لقد شعرت أنني بخير في التدريبات عقب مواجهة ليستر سيتي".

ويلعب تشيلسي نهائي دوري أبطال أوروبا الأول له منذ ثمانية أعوام يوم السبت المقبل ضد مانشستر سيتي الذي يخوض النهائي الأول له على الإطلاق.

جدير بالذكر أن كوفاتشيتش كان قد شارك مع تشيلسي في 41 مباراة في كل البطولات هذا الموسم، وصنع هدفين فقط.

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