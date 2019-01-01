كوفاتشيتش: لامبارد يحب المرح ويملك الكثير ليعلمنا إياه

ماتيو كوفاتشيتش لاعب تشيلسي يشيد بالمدير الفني للفريق فرانك لامبارد.

أشاد النجم الكرواتي ماتيو كوفاتشيتش لاعب وسط ملعب تشيلسي الإنجليزي بالمدير الفني للفريق فرانك لامبارد وبما يقدمه للبلوز في الأشهر الماضية.

جاء هذا ضمن حوار صحفي تحدث في اللاعب مع الموقع الإلكتروني للنادي، وتطرق خلاله للحديث عن أكثر من أمر من ضمنهم موقفه من تغيير مركزه.

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وقال كوفاتشيتش: "أحب أن أساعد كل من حولي لكن الشباب هنا في تشيلسي يملكون عقلية رائعة بالفعل، ولا يحتاجون للكثير من النصائح والمساعدة حقًا".

وأضاف: "تامي أبراهام وماسون ماونت يقدمان مستويات عظيمة ويعرفان النادي واحتياجاته بشكل جيد فهما هنا منذ فترة طويلة للغاية".

وأكمل عن مدربه فرانك لامبارد: "لقد كان العمل معه في الفترة الماضية مذهلًا للغاية، الآن فهمت لماذا كان لاعبًا رائعًا فهو يملك عقلية قوية للغاية يريد أن ينقلها لنا".

وأنهى تصريحاته: "لديه تواصل عظيم مع كل لاعب، ويحب أن يمزح ويضحك علينا أن نتعلم منه فهو لديه الكثير ليمنحنا إياه لذلك نستمتع بتواجده".

جدير بالذكر أن كوفاتشيتش كان قد أتم انتقاله بشكل نهائي لتشيلسي هذا الصيف قادمًا من ريال مدريد عقب أن أمضى موسمًا رفقة الفريق بالعام الذي سبقه على سبيل الإعارة.





