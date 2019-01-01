كوسينلي يحذر نجوم أرسنال من صعوبة مباراة مانشستر يونايتد

لوران كوسينلي مدافع فريق أرسنال يؤكد على صعوبة مواجهة المدفعجية أمام مانشستر يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي ويحذر زملائه من خطورة هجوم الشياطين.

فيسبوك تويتر علي رفعت

حذر لوران كوسينلي مدافع فريق أرسنال زملائه في النادي اللندني من صعوبة مواجهة الفريق المقبلة أمام مانشستر يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب وأكد خلالها أن مانشستر يونايتد أصبح أفضل بشكل واضح منذ تولي أولي سولشار لتدريب الفريق.

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وقال كوسينلي: "أعتقد أن راشفورد يتطور بشكل واضح، لقد تطور في السنوات الأخيرة كثيرًا، ويصبح أفضل كلما يمر الوقت في مسيرته الكروية".

وأضاف: "لا يزال عمره صغير ويستطيع التطور والتحسن أكثر وأكثر خلال السنوات المقبلة، وأن يكون ضمن الكبار في كرة القدم".

وأكمل: "مانشستر يونايتد يمتلك في الوقت الحالي العديد من المهاجمين الرائعين، أمثال مارسيال وخيسي لينجارد وروميلو لوكاكو".

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واختتم تصريحاته: "كل فريق نقابله يكون خطرًا، ومانشستر يونايتد يملك مدربًا جديدًا في الوقت الحالي نتائجهم اختلفت معه بشكل واضح".