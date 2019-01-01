كوسينلي يتفق مع ستاد رين وينتظر موافقة أرسنال

تقارير صحفية فرنسية تؤكد أن لوران كوسينلي مدافع أرسنال قريب للغاية من الانضمام لصفوف فريق ستاد رين الفرنسي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية فرنسية اليوم أن لوران كوسينلي مدافع فريق أرسنال الإنجليزي قد أصبح قريبًا للغاية من مغادرة النادي هذا الصيف.

جاء هذا بحسب ما ذكرت "RMC" والتي أكدت أن اللاعب قد اتفق مع إدارة النادي الفرنسي بالفعل على كافة تفاصيل الرحيل.

وذكرت الأنباء أن كوسينلي سيجتمع مع إدارة نادي أرسنال في وقت قريب من أجل الحصول على موافقتهم على رحيله قبل حلول الموسم الجديد.

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وكان المدير الفني لفريق أرسنال أوناي إيمري قد ألمح في تصريحات صحفية سابقة أن كوسينلي قد أوشك على الرحيل عن صفوف المدفعجية.

وعانى النجم الفرنسي من إصابة قوية في الكاحل خلال العام الماضي جعلت من موسمه رفقة أرسنال موسمًا شاقًا للغاية على كل المستويات.

جدير بالذكر أن عقد كوسينلي الحالي مع المدفعجية ينتهي بنهاية الموسم الجديد، مما يعني أنه سيتمكن من الرحيل مجانًا بعد عام واحد لو لم يجدده.