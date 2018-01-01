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الدوري الأوروبي

كوسيليني: موسمي بدأ للتو

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كوسيليني شارك للمرة الأولى مع أرسنال في الموسم الجاري أمام كارباج في الدوري الأوروبي

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

عبّر لوران كوسيليني، مدافع أرسنال، عن سعادته بعد العودة إلى للمشاركة مع فريقه بعد التعافي من الإصابة.

كوسيليني تعرض لإصابة أمام أتلتيكو مدريد في مايو الماضي والتي منعته من المشاركة في بطولة كأس العالم.

وقال المدافع في تصريحات لشبكة BT: "مررت بفترة صعبة للغاية حينما كنت مصابًأ وخاصة وأنني ابتعدت لفترة طويلة جدًا عن الملاعب وفي وقت هام للغاية".

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وتابع: "تجاوزت هذه الفترة بفضل وجود زملائي معي. أنا الآن أكثر سعادة وقوة وأستطيع الابتسام مرة أخرى. لقد بدأ موسمي الآن".

قائد الجانرز شارك لمدة 72 دقيقة أمام كاراباج في المباراة التي انتهت بفوز الجانرز بهدف نظيف ليضمن صدارة المجموعة الخامسة.

وعلّق أوناي إيمري، مدرب أرسنال، على عودة اللاعب مرة أخرى بقوله: "هذه خطوة جيدة لنا أن نستعيد كوسيليني في هذه الفترة الهامة، أعتقد أن الجماهير سعيدة بهذا الأمر".

وواصل: "كوسيليني لاعب هام للفريق ويحتاج للوقت لاستعادة الثقة والقدرة على تقديم مستويات جيدة في الملعب".

واختتم: "لا أدري إن كان سيلعب أمام ساوثامبتون أم لا، ولكني سأحاول ألا أخاطر به وأن يلعب تدريجيًا مع الفريق".

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أرسنال يحتل المركز الخامس برصيد 34 نقطة وبفارق 8 نقاط عن ليفربول المتصدر.

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