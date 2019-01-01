كوسيلني يكشف سبب رحيله عن أرسنال

تعرف على تصريحات قائد أرسنال السابق حول سبب المغادرة

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

كشف لوران كوسيلني، لاعب بوردو الفرنسي، السبب وراء قراره بالرحيل عن صفوف أرسنال في الصيف الماضي.

كوسيلني عاد إلى فرنسا بعد 9 سنوات قضاها مع الجانرز.

وقال صاحب الـ 34 عامًا في تصريحات لصحيفة "ليكيب" الفرنسية: "الدوري الإنجليزي طويل ويحتاج إلى مجهود بدني وذهني. لم أشعر بأنني قادر على خوض 40 أو 50 مباراة في الموسم ولم أرغب في الاعتزال بسبب الإصابة".

وتابع: "سواء أنهيت مسيرتي هناك أو غيرت الفريق. أنا وعائلتي شعرنا بأن هذا هو الوقت المناسب نظرًا لحالتي البدنية وموقف زوجتي وأطفالي".

المدافع الفرنسي أكد أنّه أخبر المدرب والجميع في النادي حول قراره ورغبته الاجتماع مع عائلته ولم يمانع أحد.

واختتم: "شعرت بالتقدير من جانب الجميع لأنني قضيت 9 سنوات في هذا النادي ولا أمتلك سوى المحبة هناك ولكن لكل شيء نهاية".

جدير بالذكر أنّ أيان رايت، أسطورة الجانرز، انتقد موقف اللاعب من الرحيل ورفضه خوض المباريات التحضيرية للموسم.