كوستا يدافع عن جريزمان: حلمه كان اللعب بجوار ميسي

كوستا يعتقد أن الفيديو الشهير زاد الأمور إثارة..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

دافع دييجو كوستا مهاجم أتلتيكو مدريد عن زميله السابق أنتوان جريزمان المنتقل في فترة يوليو الماضي إلى برشلونة.

وقال كوستا في تصريحاته لكي بارتيداثو:"حلم جريزمان كان اللعب بجوار (ليونيل) ميسي و(لويس) سواريز".

وأضاف:"كلاعب كرة دائماً ما يريد اختبار نفسه ومن الطبيعي أن يرغب في اللعب هناك، لرؤية ما إن كانقادراً على التحول إلى لاعب مهم مثلما كان في أتلتي".

وأوضح:"لا يمكننا قول شيء سيئ. إذا لم تحدث مسألة هذا الفيديو، لكان رحيلاً هادئاً".

وكان جريزمان قريباً من برشلونة العام الماضي، قبل أن يعلن في فيديو وثائقي قراره بالبقاء مع أتلتيكو مدريد وتجديد تعاقده.

يذكر أن النجم الفرنسي الدولي قد انتقل لكامب نو مقابل 120 مليون يورو.