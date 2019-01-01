كوستا: رونالدو جعل لاعبي يوفنتوس يفقدون الوزن

تأثير قوي للبرتغالي على بقية الفريق

تحدث دوجلاس كوستا، نجم يوفنتوس، عن حجم التأثير الذي تركه وصول البرتغالي كريستيانو رونالدو على اهتمام لاعبي الفريق بلياقتهم.

كوستا تعافى لتوه من إصابة أبعدته منذ بداية الموسم، وشارك كبديل في اللقاء الأخير للبيانكونيري وانتصاره على تورينو بالسيري آ.

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وقال كوستا مع "إسبورتي": "أتدرب وأحافظ على حمية غذائية جيدة، أنا الآن في التاسعة والعشرين، رونالدو؟ مذهل، عندما تراه دون قميصه تشعر أنك بحاجة للعلاج".

وأضاف: "تريد أن تصبح مثله، يملك جسداً جميلاً، منذ وصوله وانخفضت معدلات الدهون في أجسادنا، وهذا يجعلنا أفضل خارج الملعب أيضاً".

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ويلعب يوفنتوس مساء اليوم الأربعاء أمام لوكوموتيف موسكو على ملعب الأخير ضمن الجولة الرابعة لدوري أبطال أوروبا.