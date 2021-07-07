كوزيمو ماركو دا جاراسا: ماكينة أهداف يوفنتوس الذي ضاع من تشيلسي

اللاعب صاحب الـ 19 عامًا، قدم مستوي رائع مع فريق الرديف في الموسم المنصرم، فاستحق الظهور مع الفريق الأول وعقدًا جديدًا مدته ثلاثة مواسم

مع استمرار التكهنات بشأن مستقبل كريستيانو رونالدو في يوفنتوس، بدأت إدارة الفريق بالفعل في وضع الخطط، حول كيفية تعويض رونالدو الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات إذا غادر.

وبطبيعة الحال في حال رحيل رونالدو، ستتوفر لدى الفريق الكثير من الأموال، ستجعله يدخل سوق الانتقالات بقوة، ولكن هناك بعض الحلول الأخرى الموجودة بالفعل داخل جدران البيانكونيري.

يوفنتوس يمتلك موهبة شابة، إذا نظرنا إلى أرقامه، سنجده قادرًا على تعويض رحيل رونالدو بشكل جزئي، وكحل مؤقت لحين التعاقد مع بديل مناسب لصاروخ ماديرا في صفوف السيدة العجوز، هو كوزيمو ماركو دا جاراسا.

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كان أداء كوزيمو مع فريق رديف يوفنتوس (تحت 19 عامًا) الموسم الماضي كافياً بالتأكيد لجذب انتباه أندريا بيرلو، الذي ضمه في قائمة الفريق الأول خلال عدد من المباريات بالفترة الحاسمة من الموسم الماضي.

سجل دا جاراسا 15 هدفًا في 17 مباراة فقط في دوري الرديف، حيث زار الشباك مرة كل 65 دقيقة كان على أرض الملعب، كلت تلك الأرقام كانت كافية للاعب الشاب أن يتواجد على مقاعد بدلاء الفريق الأول في 10 مباريات بالموسم الماضي وكادت أن تزيد لولا تعرضه للإصابة في آخر الموسم.

وبالرغم من أنه شارك فقط مع الفريق الأول، في مباراة وحيدة وكانت أمام سبال في ربع نهائي كأس إيطاليا وحينها فاز البيانكونيري بهدف دون رد، إلا أنه ترك انطباعًا جيدًا حول موهبته الهجومية.

وبدأ كوزيمو، مسيرته مع نادي باليرمو منذ أن كان عمره 12 عامًا، ولعب في أول عامين بالأكاديمية في مركز الجناح ونجح في خطف الأنظار إليه، وعندما وصل إلى سن الرابعة عشر، وبسبب جسده تم تغيير مركزه إلى مهاجم صريح، وشكل تهديدًا كبيرًا بالنسبة لمدافعي المنافسين بسبب غريزته الهجومية الواضحة.

مستواه جذب انتباه يوفنتوس، الذي راقب تطوره مع باليرمو حتى عام 2018، وتعاقدوا معه على سبيل الإعارة، ولعب في فريق تحت 17 عامًا وكون شراكة هجومية مع ميركو ليباري، الذي كان يتوقع الجميع أن يكون هو النجم الذي سيشق طريقه إلى الفريق الأول، خاصة عندما سجل 20 هدفًا في 22 مباراة بموسم 2018-19، بينما سجل كوزيمو أربعة أهداف فقط.

ولكن إدارة يوفنتوس التي كان عليها الاختيار بين لاعب فقط من الاثنين، قررت التعاقد مع دا جاراسا مقابل 600 ألف يورو، بينما خرج ليباري إلى إمبولي على سبيل الإعارة لمواصلة التطور، وموهبة وقدرة كوزيمو هي التي ساعدت يوفنتوس في اتخاذ هذا القرار.

وحاول تشيلسي التعاقد مع اللاعب الشاب، إلا أن إدارة يوفنتوس حافظت على اللاعب ووقعت معه عقدًا جديدًا في أبريل حتى نهاية صيف 2024، والآن سنرى إن كان الشاب سيستمر مع يوفنتوس أم يتم إرساله خارج صفوف البيانكونيري لمواصلة التطور واكتساب الخبرة.

وحول اللاعب الذي يريد التعلم منه ومزاملته، قال كوزيمو في تصريحات تلفزيونية: "سأختار روبرت ليفاندوفسكي، فعلى الجانب الفني لا يوجد لاعبين مثله إلا فئة قليلة".

وواصل: "وأرغب التعلم من زلاتان إبراهيموفيتش، الشخصية القوية والعزيمة والتصميم، فهذا يزيد من قوتك وشخصيتك وروحك دائمًا".

وعن مشاركته مع يوفنتوس قال: "العاطفة هنا قوية، وكل شيء لا يزال يذهلني ويدهشني، الموظفون واللاعبون والإدارة وكل شيء".

والآن مع تولي المدرب ماسيميليانو أليجري، قيادة يوفنتوس من جديد، وثقته الدائمة في الشباب، تبقى مسألة ظهور كوزيمو مع البيانكونيري وتألقه مسألة وقت ليس أكثر في المواسم المقبلة.