توليسو: ديمبيلي لا يتأخر في مواعيده مع منتخب فرنسا

كورينتين توليسو لاعب بايرن ميونخ يدافع عن مواطنه عثمان ديمبيلي جناح فريق برشلونة الإسباني.

فيسبوك تويتر علي رفعت

دافع اللاعب الفرنسي كورينتين توليسو عن مواطنه عثمان ديمبيلي جناح فريق برشلونة بعد أن تلقى النجم الشاب انتقادات عديدة بالفترة الماضية.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها توليسو لصالح شبكة "كانال" وأكد خلالها أن ديمبيلي يتمتع بالتزام كبير في مواعيده مع منتخب فرنسا.

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وقال توليسو: "لم أر ديمبيلي أبدًا يتأخر في الحضور لمنتخب فرنسا، هو لاعب يملك إمكانيات استثنائية، وكنت أتدرب معه بشكل يومي مع المنتخب".

وأضاف: "هو شخص يقدر الجميع من حوله، ولديه حس فكاهي كبير، كما أنه لا يزال صغير في السن وعمره 21 عامًا فقط".

وأكمل عن تصدر مجموعته بدوري الأبطال: "نحن سعداء أننا أنهينا دور المجموعات في المركز الأول، مباراة أياكس كانت صعبة للغاية، لكن كان علينا أن نتصدر".

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واختتم تصريحاته عن وضع بايرن في الدوري: "الأمر ليس كارثي، لكنه بكل تأكيد معقدًا، لكن الظروف تحسنت في الأسابيع الأخيرة وعدنا لتحقيق الانتصارات من جديد".