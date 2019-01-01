كوريري تواصل العناد وترد بحملة هجوم كبيرة على المنتقدين

حملة مقاطعة للصحيفة بدأت في إيطاليا

واصلت صحيفة كوريري ديلو سبورت الإيطالية رفض الاعتذار بعد العنوان المثير للجدل الخميس حول مباراة إنتر وروما بالدوري الإيطالي.

الأزمة بدأت عندما عنونت الصحيفة قمة الجولة الخامسة عشر بالجمعة السوداء، ووضعت صورة الثنائي روميلو لوكاكو وكريس سمولينج. تابع هنا.

ورغم حملات المقاطعة، افتتحت الصحيفة عدد الجمعة بحملة هجوم جديدة على المنتقدين، والذين وصفتهم بمن يريد إعدامها دون محاكمة.

وتعجبت الصحيفة في صفحتها الأولى بالخط العريض من الاتهام بالعنصرية، واستعرضت مقالات سابقة لها لمكافحة الظاهرة على مدار السنوات.

وأفردت "كوريري" صفحتين كاملتين لتبرير موقفها واستعراض مواقفها ضد العنصرية، وذلك بعد تبريرات رئيس التحرير إيفان زازاروني مساء الخميس.

وانتشرت دعوات المقاطعة للصحيفة بعد المبادرة التي بدأها ميلان وروما بعدم التعامل معها، الأمر الذي حاذ استحسان الجماهير.

ويحل روما ضيفاً على إنتر مساء الجمعة في ملعب "جيوسيبي مياتسا"، في مباراة بين متصدر الترتيب، وصاحب المركز الخامس.