كوريا الجنوبية تفتتح مشوارها الأسيوي بالفوز على الفلبين

منتخب كوريا الجنوبية يحصد أول ثلاث نقاط في البطولة الأسيوية

فيسبوك تويتر محمد عماد

حقق منتخب كوريا الجنوبية فوزه الأول في كأس أمم أسيا على حساب نظيره الفلبين، بهدفٍ مقابل لا شيء، وذلك في المباراة التي استضافها ملعب آل مكتوم بنادي النصر، ضمن فعاليات المجموعة الثالثة من البطولة التي تقام على الأراضي الإماراتية في الفترة ما بين الخامس من يناير وحتى الأول من فبراير.

هدف المباراة الوحيد أحرزه اللاعب هوانج أوي جو في الدقيقة السابعة والستين من عمر المباراة، ليحصد الشمشون الكوري أول ثلاث نقاط له في المسابقة على حساب كتيبة المدرب السويدي الشهير سفين جوران إريكسون.

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بهذه النتيجة يتساوى منتخب كوريا الجنوبية مع منتخب الصين برصيد ثلاث نقاط، الذي فاز بدوره على منتخب قيرغيزستان اليوم بهدفين مقابل هدف.

يذكر أن هذه هي المشاركة الأولى لمنتخب الفلبين في تاريخ البطولة الأسيوية، ثاني أقدم البطولات القارية في تاريخ كرة القدم.