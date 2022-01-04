كورونا يواصل ضرب برشلونة وهذه المرة مع مجلس الإدارة

أعلن نادي برشلونة، في بيان رسمي إصابة جوان لابورتا، رئيس مجلس إدارة الفريق الكتالوني، بفيروس كورونا، بعد ظهور نتيجة الفحوصات التي خضع لها.

ونشر النادي بيانًا رسميًا عبر موقع الإلكتروني، كشف فيه عن اختلاط لابورتا، بأشخاص مصابين بفيروس كورونا، وقد خضع لفحص صباح اليوم الثلاثاء كانت نتيجته سلبية.

وأكد البيان، أن نتيجة فحص لابورتا، تغيرت في المساء إلى إيجابية، ليتأكد إصابته بالفيروس، ودخوله الحجر الصحي، بحسب البروتوكول المتبع من السلطات الصحية الإسبانية.

وشدد البيان، على أن رئيس مجلس إدارة البلوجرانا، لا يعاني من أي أعراض ويشعر بصحة جيدة، ولكنه لن يسافر مع الفريق إلى ليناريس يوم الأربعاء.

ويستعد برشلونة للسفر إلى ليناريس، يوم غد الأربعاء لمواجهة ليناريس ديبورتيفو، في دور الـ 32 من كأس ملك إسبانيا، في تمام الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

وأشار البيان إلى أن نائب رئيس مجلس الإدارة رافاييل يوستي، قد خضع إلى فحص الإصابة بفيروس كورونا، ولكن كانت نتيجته سلبية، وكإجراء احترازي لن يسافر أيضًا مع البعثة يوم الأربعاء وسيدخل في حجر حتى يتأكد عدم إصابته بالفيروس.

President @JoanLaportaFCB has tested positive for Covid-19 and will not travel to Linares or Granada



🔗 https://t.co/heVnKBrM6M pic.twitter.com/6tVvun6x4P — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 4, 2022

وعانى برشلونة من إصابة العديد من اللاعبين بفيروس كورونا، خلال الفترة الأخيرة بينهم فيليبي كوتينيو، وعثمان ديمبيلي وبيدري بالإضافة إلى الوافد الجديد فيران توريس.