كورونا يواصل حصد الضحايا.. أسطورة الصومال يتوفى عن عمر يناهز 59 عامًا

كورونا يضرب جميع أنحاء العالم

واصل فيروس كورونا المنتشر حاليًا في جميع أنحاء العالم، في حصد الكثير من الضحايا وكثرة الإصابات خلال الأسابيع الأخيرة.

وتوفى عبدالقادر محمد فرح لاعب منتخب الصومال السابق، إثر إصابته بفيروس كورونا، بعد دخوله مستشفى في العاصمة الإنجليزية لندن.

ودخل الكثير من الرياضيين حول العالم في سجل إصابات كورونا أبرزهم كان روجاني وديبالا وماتويدي لاعبو يوفنتوس الإيطالي.

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وتوفى فرح عن عمر يناهز 59 عامًا، اليوم الأربعاء، في العاصمة الإنجليزية لندن، وكان يعمل مستشارًا لوزارة الرياضة الصومالية.

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وجاء بيان الاتحاد الصومالي لكرة القدم: " فقد الصومال أسطورة كرة القدم عبد القادر محمد فرح بسبب فيروس كورونا".

وأضاف: "توفي الأسطورة في مستشفى في لندن حيث دخلها الأسبوع الماضي ويعبر الاتحاد الصومالي عن تعازيه لعائلته وأقاربه وعائلة كرة القدم الصومالية بأكملها".