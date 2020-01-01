كورونا يواصل اجتياح باريس بسبب حفلة إبيزا

الحالات وصلت إلى الرقم 6 حتى الآن

واصل فيروس كورونا، انتشاره في نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد إصابة 3 لاعبين جدد بالوباء خلال الساعات الماضية.

باريس يخوض حالياً فترة التحضير للموسم الجديد بعد خسارة دوري أبطال أوروبا في أغسطس الماضي، ويقوم بعمل اختبارات كورونا لجميع لاعبيه.

الاختبارات الأولية للنادي الفرنسي، كشفت عن إصابة كل من المهاجم البرازيلي نيمار والثنائي الأرجنتيني لياندرو باريديس وأنخيل دي ماريا، بعد عودتهم جميعاً من الإجازة .

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والآن تزداد الأمور تعقيداً على باريس ومدرب الفريق توماس توخيل، بعد إصابة 3 لاعبين آخرين وهم ماركينيوس، ماورو إيكاردي وكيلور نافاس.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن السبب الرئيسي في إصابة السداسي، يرجع لمشاركتهم في إحدى الحفلات بمدينة إبيزا في شرق إسبانيا

وجاء ذلك وفقاً للبيان الرسمي الذي نشره باريس عبر موقعه، حيث أكد خلاله خضوع جميع المصابين لفترة الحجر الصحي أثناء عملية الاستشفاء.

وهو ما يعني يعني غياب جميع اللاعبين المصابين لفترة تصل إلى أسبوعين، قبل الانضمام مرة أخرى لتدريبات الفريق لخوض الموسم الجديد.

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جدير بالذكر أن مشاركة باريس في الدوري الفرنسي تم تأجيلها مؤخراً، بعد عودة الفريق المتأخرة من دوري الأبطال، ومن المقرر ظهوره في المسابقة بعد العطلة الدولية.