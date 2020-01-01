كورونا يكبد ريال مدريد خسائر بالملايين

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كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن حجم الخسائر المتوقعة على ريال مدريد، نتيجة تفشي مرض كورونا وتوقف النشاط الكروي في إسبانيا وأوروبا.

وذكرت صحيفة "آس" المقربة من النادي الملكي، أن أندية الليجا تنتظر خسائر فادحة، حال قرر الاتحاد الإسباني ورابطة الأندية، إنهاء الموسم.

وأشار التقرير إلى أن حجم الخسائر سيصل لنحو 679 مليون يورو، منهم 549 مليون من حقوق البث التلفزيوني و88 من الاشتراكات و42 من تذاكر المباريات.

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وبالنسبة للريال، فسوف يخسر 150 مليون يورو، أقل بـ10 مليون من برشلونة، هذا بخلاف الخسائر التي يتكبدها النادي يومًا، بعد قرار عزل اللاعبين والموظفين في الحجر الصحي الخميس الماضي.

ومن الخسائر الأخرى، ضياع حوالي 4.4 مليون يورو، من تذاكر مبارياته التي كان سيخوضها على "سانتياجو بيرنابيو" فيما تبقى من الليجا، 6 في الليجا بالإضافة إلى اثنين في دوري الأبطال إذا تخطى مانشستر سيتي في إياب دور الـ16 لدوري الأبطال.

كما أغلق النادي جولته السياحية في "البيرنابيو"، بما في ذلك غلق المتحف، الذي يزوره سنويًا قرابة المليون وشخص مشجع، بعائد يصل لنحو 17 لـ18 مليون بنفس العملة.

ومع استمرار توقف النشاط، سيعاني ريال مدريد مع فاتورة رواتب اللاعبين والموظفين، نظرًا للعجز الكبير المنظر في الميزانية، تأثرًا بما يحدث في الوقت الراهن.

والمعروف أن ريال مدريد، قرر إخلاء المدينة الرياضية، بعد إصابة لاعب السلة تومكنز بالوباء التاجي، وهو ما جعل الاتحاد الأوروبي يوافق على تأجيل مواجهة السيتي، وسبقه الاتحاد الإسباني بتعليق النشاط لاحتواء الفيروس.