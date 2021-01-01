كورونا يفتك بأتلتيكو ..الأمل يعود لريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني

كورونا يعود لتهديد كرة القدم

بات هناك تخوف من تفشي السلالة الجديدة سريعة الانتشار من فيروس كورونا داخل نادي أتلتيكو مدريد بعد تزايد عدد الإصابات بين اللاعبين داخل الروخيبلانكوس مؤخرًا.

ويبدو أن السلالة البريطانية الجديدة لفيروس كورونا قد هاجمت أتلتيكو مدريد حيث باتت العدوى بين اللاعبين أكثر سهولة مما كانت عليه في الآونة الأخيرة.

أتلتيكو مدريد في وضع لا يحسد عليه في الوقت الحالي، حيث أنه ​​لا يركز جيدًا قبل المباراة المقبلة له أمام سيلتا فيجو بسبب ايجابية الفحوصات الخاصة بفيروس كورونا بالنسبة لتوماس ليمار وهيريرا.

واضطر متصدر الدوري الإسباني متفوقًا على ريال مدريد وبرشلونة في الوقت الحالي لإلغاء الحصة التدريبية الأخيرة قبل مواجهة سيلتا فيجو مساء اليوم الاثنين ضمن منافسات الليجا..



كما قام النادي بإلغاء التجمع الذي يسبق اللقاء، حيث طالب اللاعبين بترك التجمع والعودة إلى منازلهم في انتظار نتائج الفحوصات الخاصة بهم بسبب اشتباه في انتقال العدوى لهم من الثنائي المصاب.

وبناء على ذلك من المتوقع أن يقوم اللاعبون بالانتقال إلى إلى ملعب واندا ميتروبوليتانتو بشكل منفرد حيث ينتقل كل منهم وحده ودون انتقال جماعي كما هو معتاد من خلال حافلة واحدة.

ذلك الوضع والذي سيجعل أتلتيكو مدريد يفقد عدد من لاعبيه ويكون مهددًا بذلك في المباريات المقبلة ستعيد ريال مدريد وبرشلونة إلى دائرة المنافسة على لقب الدوري الإسباني من جديد.

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الجدير بالذكر أن أتلتيكو مدريد يتصدر ترتيب الليجا برصيد 50 نقطة، بفارق 10 نقاط كاملة عن صاحبي المركز الثاني والثالث برشلونة وريال مدريد مع مباراة أقل للروخيبلانكوس من الممكن أن ترفع الفارق لـ 13 نقطة.