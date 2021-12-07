كورونا يضرب توتنهام بقوة، وتأجيلات متوقعة في الدوري الإنجليزي !

أزمة قوية يواجهها نادي توتنهام الإنجليزي، بسبب انتشار فيروس كورونا بشكل كبير بين العديد من اللاعبين بالفريق.

توتنهام يستعد لمواجهة رين في بطولة الدوري الأوروبي، قبل اللعب ضد برايتون في الدوري الإنجليزي الأسبوع القادم.

صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أكدت أنه ما يصل إلى ستة لاعبين مجهولين من الفريق الأول لتوتنهام يعانون من كورونا.

وأوضحت أن الأمر وصل كذلك إلى اثنين من أعضاء الجهاز الفني للمدرب أنطونيو كونتي.

ومن المقرر خضوعهم جميعًا لمسحة كورونا مساء اليوم، الثلاثاء، لتأكيد النتائج قبل اتخاذ أي قرارات تخص المباراتين القادمتين.

ووفقًا لإرشادات الحكومة البريطانية، فيجب عزل الشخص المصاب لمدة 10 أيام، مما يعني غياب اللاعبين عن مباراتي رين وبرايتون وربما لقاء ليستر يوم الخميس من الأسبوع القادم.

وفي حالة تأكد النتائج، سيضطر توتنهام للعب ضد رين في الدوري الأوروبي بصورة طبيعية بسبب لوائح الاتحاد الأوروبي التي تتيح إقامة المباراة في حالة تواجد 13 لاعبًا يمكنهم المشاركة بشكل طبيعي.

ولكن ربما تكون هنا بعض المفاوضات مع رابطة الدوري الإنجليزي، من أجل تأجيل رحلة الفريق إلى برايتون الأحد القادم.

يذكر أن توتنهام يحتل المركز الخامس بجدول الدوري الإنجليزي بـ25 نقطة بفارق 10 نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر.

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