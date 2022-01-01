كورونا يصالح ريال مدريد .. عودة الثلاثي الأهم قبل مواجهة خيتافي!

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي ريال مدريد قد استعاد أبرز نجومه في التدريبات الأخيرة التي خاضها استعدادًا لمواجهة خيتافي في الجولة الـ 19 من الدوري الإسباني.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا"، والتي أكدت على عودة تيبو كورتوا لتدريبات الفريق التي تم خوضها اليوم.

وأوضحت الصحيفة أن الفرنسي إدواردو كامافينجا قد عاد للتدريبات هو الآخر بجوار فيدي فالفيردي ليكون إجمالي من تعافوا من فيروس كورونا ثلاثة من أصل خمسة.

وعانى ريال مدريد من غياب الثلاثي بالإضافة إلى فينيسيوس جونيور ولوكا يوفيتش بداعي الإصابة بفيروس كورونا، ويستمر غياب الثنائي الأخيرة.

ويستمر كذلك غياب كامافينجا لكن ليس بسبب فيروس كورونا، حيث يغيب بسبب تراكم البطاقات عن المواجهة التي تقام مساء الأحد.

وبالإضافة إلى غيابات فيروس كورونا يعاني ريال مدريد من غياب الثلاثي سيرخيو اريباس وجاريث بيل ودانييل كارباخال بداعي الإصابة.

جدير بالذكر أن ريال مدريد ينفرد في الوقت الحالي بصدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 46 نقطة بفارق ثماني نقاط عن أقرب منافسيه إشبيلية.

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