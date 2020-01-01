كورونا يجبر رئيس يوفنتوس على البقاء في الحجر الصحي

وباء كورونا يهدد الجميع

أعلن أندريا أنيللي رئيس نادي يوفنتوس الإيطالي خضوعه لإجراءات الحجر الصحي بعد إصابة مدافع الفريق دانييلي روجاني بفيروس كورونا الجديد.

وكان يوفنتوس قد أعلن يوم أمس إصابة مدافع الفريق دانييلي روجاني بفيروس كورونا.

روجاني أصبح أول لاعب يصاب بالمرض في الدوري الإيطالي ولكن اليوم أتبعه اللاعب مانولو جابياديني مهاجم سامبدوريا.

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ونشر نادي يوفنتوس الإيطالي في مقطع فيديو لرئيس النادي قائلاً: "في هذه اللحظات من الطوارئ الطبية نود أن نوعي الناس ونخبرهم بأن عليهم البقاء في المنزل".

وأضاف: "أنا أيضاً أعاني مثلكم وتم عزلي في المنزل وسألتزم بالأمر وسأبقى هنا حتى نهاية الـ15 يومًا".

وأردف: "بسبب ما تعرضنا له أطلقنا حملة تبرعات لدعم فريق الرعاية الصحية في مدينة تورينو ونطلب من الجميع جمع التبرعات".

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وأتم: "في هذه المراحل الصعبة على الرغم من بعدنا لكننا سنبقى هنا وسنخرج أقوياء".

وأكد يوفنتوس في بيان رسمي، خضوع 121 شخصًا داخل النادي لإجراءات العزل الذاتية بما في ذلك اللاعبون والمديرون والموظفون، والأجهزة الفنية للفرق بالنادي.

يذكر أن مواجهة يوفنتوس ضد ليون الفرنسي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي كان مقررًا إقامتها، على ملعب "أليانز" يوم الثلاثاء المقبل، قد تأجلت ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.